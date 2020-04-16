Как мошенники наживаются на автовладельцах в условиях коронавирусных ограничений

Эксперты, занимающиеся компьютерной безопасностью в данный момент фиксируют всплеск мошенничества вокруг пропусков для перемещения россиян в условиях COVID-19. Так, компания Group-IB обнаружила 37 интернет-ресурсов, занимающихся подобным «бизнесом». Это сайты, Telegram-каналы и Instagram-аккаунты.
Все они предлагают купить пропуска на период самоизоляции для жителей Москвы и регионов России. Либо фиктивные удостоверения, якобы дающие их обладателю право для беспрепятственного перемещения в условиях коронавирусных ограничений. Чаще всего цена фальшивого пропуска колеблется в пределах 3000—5500 рублей.
Доставку таких «документов» покупателю обещают с помощью курьера, либо предлагают прислать его в цифровом формате или в виде QR-кода. Частенько после онлайн-оплаты за фальшивку, продавец просто исчезает.
Но в большинстве случаев покупателю все-таки присылают на электронную почту или привозят пропуск — разумеется, недействительный.
Корреспондент портала «АвтоВзгляд» в ходе изучения этого интернет-рынка, помимо предложения региональных пропусков натыкался даже на торговцев, рекламирующих федеральные документы-«вездеходы», якобы дающие обладателю право перемещаться еще и между любыми субъектами РФ.
Помимо самих пропусков в интернете оказались в большом ассортименте представлены и другие документы, позволяющие беспрепятственно перемещаться по регионам в условиях полукарантина.
Дело в том, что работники ряда жизнеобеспечивающих отраслей в ряде регионов имеют право передвигаться беспрепятственно. Речь идет не о коммунальщиках, полицейских и медиках, а о персонале производственных участков, продуктовых магазинов, аптек, курьеров интернет-магазинов и тому подобных профессий.
Прайс на удостоверение такого сотрудника стоит по-разному. Цены колеблются от 3000 рублей до 7000 рублей. В продаже имеются даже справки с места работы — якобы свидетельствующие о том, что человек вынужден не участвовать в самоизоляции исключительно по воле начальства.
При этом продавцы подобных фальшивок, как правило, «оставляют за скобками» тот факт, что во многих регионах, дабы свободно разъезжать по паникующей от новой ОРВ территории, одного только удостоверения, пусть даже настоящего, будет недостаточно. В любом случае, купленные таким образом «пропуска», справки и удостоверения — это выброшенные на ветер деньги.
Коме того, в процессе «оформления» таких фальшивок через интернет существует реальная опасность передать мошенникам свои персональные данные.