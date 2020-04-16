Как мошенники наживаются на автовладельцах в условиях коронавирусных ограничений

Эксперты, занимающиеся компьютерной безопасностью в данный момент фиксируют всплеск мошенничества вокруг пропусков для перемещения россиян в условиях COVID-19. Так, компания Group-IB обнаружила 37 интернет-ресурсов, занимающихся подобным «бизнесом». Это сайты, Telegram-каналы и Instagram-аккаунты.

Все они предлагают купить пропуска на период самоизоляции для жителей Москвы и регионов России. Либо фиктивные удостоверения, якобы дающие их обладателю право для беспрепятственного перемещения в условиях коронавирусных ограничений. Чаще всего цена фальшивого пропуска колеблется в пределах 3000—5500 рублей.

Доставку таких «документов» покупателю обещают с помощью курьера, либо предлагают прислать его в цифровом формате или в виде QR-кода. Частенько после онлайн-оплаты за фальшивку, продавец просто исчезает.

Но в большинстве случаев покупателю все-таки присылают на электронную почту или привозят пропуск — разумеется, недействительный.

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» в ходе изучения этого интернет-рынка, помимо предложения региональных пропусков натыкался даже на торговцев, рекламирующих федеральные документы-«вездеходы», якобы дающие обладателю право перемещаться еще и между любыми субъектами РФ.