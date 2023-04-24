Как избежать разорительного капремонта мотора, если загремела цепь ГРМ

«Голоса» дорогого ремонта отзываются болью в сердце автолюбителя. Начинается судорожный поиск по форумам в попытках найти ответ, и это еще больше запутывает человека. А обзвон сервисов вообще вгоняет в тоску. Особенно если в конструкции мотора две цепи, да и расположены они в задней части агрегата, которая стыкуется с коробкой передач. В таких случаях мастера говорят, что надо достать двигатель из подкапотного пространства. Ну а о покупке запчастей на десятки тысяч рублей все и так догадываются.
Давайте разберемся, как решить вопрос без дорогостоящих вложений. Напомним, что со временем из-за износа соединений и появления выработки цепь ГРМ удлиняется. Это — первая причина грохота. Однако если звон пропадет после 3—4 секунд работы мотора, значит привод еще «живой», а вот натяжитель требует замены. С годами пружина в этом узле ослабевает. В итоге в первое время после пуска стального «сердца», пока нет нужного давление масла, этот самый натяжитель и «гуляет» вместе с цепью. Отсюда и посторонние звуки.
Первый и самый простой вариант — залить более вязкую смазку. Собственно говоря, именно так и делают перекупы. Мы же посоветуем замену натяжителей, а цепь еще поработает. Это неразорительно и куда более надежно.
В большинстве случаев не придется даже разбирать мотор. Достаточно лишь добраться до крышек ГРМ и снять их. После откручиваем по три болта, удерживающие детали, которые меняем, а затем собираем все в обратной последовательности. При должном умении на работу уйдет около двух часов, а стоимость запчастей не превысит 6000 рублей. Сравните это с «прайсами» сервисов. Там только демонтаж силового агрегата обойдется минимум в 25 000 целковых.