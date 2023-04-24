Как избежать разорительного капремонта мотора, если загремела цепь ГРМ

Фото: Drive2.ru (PaVeL-35)
Часто при запуске двигателя подержанного автомобиля слышатся подозрительные гремящие звуки. Это напоминает о себе цепной привод газораспределительного механизма. Его неисправность чревата серьезными проблемами и потерей денег. О том, как распознать неполадки и спасти собственный кошелек, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

«Голоса» дорогого ремонта отзываются болью в сердце автолюбителя. Начинается судорожный поиск по форумам в попытках найти ответ, и это еще больше запутывает человека. А обзвон сервисов вообще вгоняет в тоску. Особенно если в конструкции мотора две цепи, да и расположены они в задней части агрегата, которая стыкуется с коробкой передач. В таких случаях мастера говорят, что надо достать двигатель из подкапотного пространства. Ну а о покупке запчастей на десятки тысяч рублей все и так догадываются.

Давайте разберемся, как решить вопрос без дорогостоящих вложений. Напомним, что со временем из-за износа соединений и появления выработки цепь ГРМ удлиняется. Это — первая причина грохота. Однако если звон пропадет после 3—4 секунд работы мотора, значит привод еще «живой», а вот натяжитель требует замены. С годами пружина в этом узле ослабевает. В итоге в первое время после пуска стального «сердца», пока нет нужного давление масла, этот самый натяжитель и «гуляет» вместе с цепью. Отсюда и посторонние звуки.

Фото: avtodozorshop.ru

Первый и самый простой вариант — залить более вязкую смазку. Собственно говоря, именно так и делают перекупы. Мы же посоветуем замену натяжителей, а цепь еще поработает. Это неразорительно и куда более надежно.

В большинстве случаев не придется даже разбирать мотор. Достаточно лишь добраться до крышек ГРМ и снять их. После откручиваем по три болта, удерживающие детали, которые меняем, а затем собираем все в обратной последовательности. При должном умении на работу уйдет около двух часов, а стоимость запчастей не превысит 6000 рублей. Сравните это с «прайсами» сервисов. Там только демонтаж силового агрегата обойдется минимум в 25 000 целковых.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
24 апреля 2023
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