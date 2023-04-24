Как избежать разорительного капремонта мотора, если загремела цепь ГРМ

«Голоса» дорогого ремонта отзываются болью в сердце автолюбителя. Начинается судорожный поиск по форумам в попытках найти ответ, и это еще больше запутывает человека. А обзвон сервисов вообще вгоняет в тоску. Особенно если в конструкции мотора две цепи, да и расположены они в задней части агрегата, которая стыкуется с коробкой передач. В таких случаях мастера говорят, что надо достать двигатель из подкапотного пространства. Ну а о покупке запчастей на десятки тысяч рублей все и так догадываются.

Давайте разберемся, как решить вопрос без дорогостоящих вложений. Напомним, что со временем из-за износа соединений и появления выработки цепь ГРМ удлиняется. Это — первая причина грохота. Однако если звон пропадет после 3—4 секунд работы мотора, значит привод еще «живой», а вот натяжитель требует замены. С годами пружина в этом узле ослабевает. В итоге в первое время после пуска стального «сердца», пока нет нужного давление масла, этот самый натяжитель и «гуляет» вместе с цепью. Отсюда и посторонние звуки.