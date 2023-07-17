Привет, «кошак»: основные болячки подержанных Nissan Qashqai

Появившийся на рынке в 2007 году, Qashqai первого поколения пусть и не блистал ездовыми талантами, но познал настоящий успех. Он подкупал комфортом, универсальностью, приятной ценой и, чего уж там, брендом. А покупатели, из которых со временем мало кто пожалел о приобретении, любовно называли их «кошаками».

Qashqai возили в Россию с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 (115 л. с.) и 2 (140 л. с.) литра. С цепным приводом ГРМ, атмосферные. Их разрабатывали в Renault и, быть может, потому эти движки обошли стороной капризы по пустякам. Иные до сих пор набегали без капремонта по 300 тыс. км пробега.

Двухлитровый вариант на «вторичке», расходуя иной раз до 300 г масла на 1000 км, встречается чаще. Причина проста — только «двушка» шла с полным приводом. Кстати, именно его довольно высокоресурсный вариатор отчасти сумел сгладить наш общий негатив к бесступенчатым трансмиссиям. Свои 150 тыс. км CVT выхаживал без ремонта, если водитель не злоупотреблял пробуксовками на бездорожье.