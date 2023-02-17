Чем разочаровывает подержанный кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения

Третье поколение модели появилось в 2012-ом, а в 2014, 2015 и 2018 годах прошли плановые модернизации. При этом серьезных изменений в техническом плане не произошло.
Лакокрасочное покрытие «Аутлендера» довольно крепкое, но вот хром начинает локально вспучиваться от наших реагентов и стремительно облезает. Слабоват антикор днища, так что после покупки подержанной машины желательна дополнительная обработка. Лобовое стекло быстро покрывается царапинами от щеток и нередко разочаровывает трещинами, появляющимися после прогрева салона в мороз.
Что касается двигателей, то «Митсу» продавали с моторами объемом 2 л (146 л. с.), 2,4 л (167 л. с.) и 3 л (227 л. с.). Младшим версиям полагается вариатор и передний привод, а мощный V6 работает с шестиступенчатым «автоматом». Общая «болячка» — текущий бачок системы охлаждения. А у первых двух агрегатов нет гидрокомпенсаторов, поэтому после 100 000 км пробега их нужно отрегулировать.
Трехлитровая «шестерка» тоже может подкинуть парочку сюрпризов. Привод ГРМ здесь ременной, и при обрыве клапаны встречаются с поршнями. Да и сальники распредвалов текут часто. Опоры двигателя выдерживают всего 60 000–80 000 км. На 2-литровой версии их ресурс в два раза больше.
Вариатор JF011E серьезных хлопот не доставляет. Но поначалу его устанавливали без дополнительного радиатора охлаждения. И это приводило к перегреву узла, появлению задиров на конусах и поломке подшипников. Что касается рабочей жидкости, то ее нужно менять каждые 30 000 км., иначе из-за грязи отказывает редукционный клапан насоса.
В подвеске особых проблем нет. Обратите внимание лишь на задние ступичные подшипники: они изнашиваются уже после 70 000 км. Подкидывают сюрпризы и механизмы стояночного тормоза, интегрированные в задние суппорты. «Ручник» перестает держать или подклинивает. По этому поводу была даже серьезная отзывная кампания.
Иначе говоря, «японец» хотя и достаточно надежен, но некоторые узлы требуют особого внимания и тщательного обслуживания.