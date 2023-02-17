Чем разочаровывает подержанный кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения

Третье поколение модели появилось в 2012-ом, а в 2014, 2015 и 2018 годах прошли плановые модернизации. При этом серьезных изменений в техническом плане не произошло.

Лакокрасочное покрытие «Аутлендера» довольно крепкое, но вот хром начинает локально вспучиваться от наших реагентов и стремительно облезает. Слабоват антикор днища, так что после покупки подержанной машины желательна дополнительная обработка. Лобовое стекло быстро покрывается царапинами от щеток и нередко разочаровывает трещинами, появляющимися после прогрева салона в мороз.

Что касается двигателей, то «Митсу» продавали с моторами объемом 2 л (146 л. с.), 2,4 л (167 л. с.) и 3 л (227 л. с.). Младшим версиям полагается вариатор и передний привод, а мощный V6 работает с шестиступенчатым «автоматом». Общая «болячка» — текущий бачок системы охлаждения. А у первых двух агрегатов нет гидрокомпенсаторов, поэтому после 100 000 км пробега их нужно отрегулировать.