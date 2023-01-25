Все неприятности, которые подкинет подержанный кроссовер Hyundai Tucson

Третье поколение автомобиля появилось в 2015 году. Его больше не стали называть ix35 и вернули известное имя Tucson. В 2018-ом провели рестайлинг, а в 2021-ом в автосалонах продавали уже четвертую генерацию «железного коня». «Трешка» же перешла в разряд подержанных. Появилась и статистика неисправностей.

Лакокрасочное покрытие оказалось довольно тонким. Так что сколы и царапины «садятся», даже если протереть борта сухой тряпкой. А вот к ржавчине кузов стоек. Разве что надо обратить внимание на дверь багажника и передние стойки: вот тут могут быть «рыжики» или вспучивание краски.

Набор силовых агрегатов представлен бензиновыми моторами объемом 2 л (150 л. с.), 1,6 л (177 л. с.) и 2,4 л (184 л. с.), плюс двухлитровый «дизель» с отдачей в 185 «лошадей». Кстати, на него приходился довольно ощутимый процент продаж. Здесь основное внимание должно быть к качеству «соляры». «Бодяга» быстро приговаривает к замене топливную аппаратуру, форсунки и свечи накаливания.

Основная проблема «бензинок» — разрушение сот нейтрализатора с последующим засасыванием обломков в двигатель (частая неисправность моделей Kia и Hyundai). Если запустить проблему, то появляются задиры на стенках цилиндров: керамическая пыль действует как абразив.