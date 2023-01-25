Все неприятности, которые подкинет подержанный кроссовер Hyundai Tucson

Фото "АвтоВзгляд"
Среднеразмерный SUV прошел путь от довольно невзрачного автомобиля до стильного городского «кросса». Особенно полюбилось покупателям третье поколение «Тушкана». Этим пользуются профессиональные продавцы и тщательно скрывают слабые места, которые есть у модели. Но о них расскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Третье поколение автомобиля появилось в 2015 году. Его больше не стали называть ix35 и вернули известное имя Tucson. В 2018-ом провели рестайлинг, а в 2021-ом в автосалонах продавали уже четвертую генерацию «железного коня». «Трешка» же перешла в разряд подержанных. Появилась и статистика неисправностей.

Лакокрасочное покрытие оказалось довольно тонким. Так что сколы и царапины «садятся», даже если протереть борта сухой тряпкой. А вот к ржавчине кузов стоек. Разве что надо обратить внимание на дверь багажника и передние стойки: вот тут могут быть «рыжики» или вспучивание краски.

Набор силовых агрегатов представлен бензиновыми моторами объемом 2 л (150 л. с.), 1,6 л (177 л. с.) и 2,4 л (184 л. с.), плюс двухлитровый «дизель» с отдачей в 185 «лошадей». Кстати, на него приходился довольно ощутимый процент продаж. Здесь основное внимание должно быть к качеству «соляры». «Бодяга» быстро приговаривает к замене топливную аппаратуру, форсунки и свечи накаливания.

Основная проблема «бензинок» — разрушение сот нейтрализатора с последующим засасыванием обломков в двигатель (частая неисправность моделей Kia и Hyundai). Если запустить проблему, то появляются задиры на стенках цилиндров: керамическая пыль действует как абразив.

Фото производителя

При осмотре приглянувшегося экземпляра обратите внимание на демпфирующую муфту электроусилителя руля. Из-за ее неисправности возникают стуки и некоторая «разболтанность» в поведении машины. Узел меняли по гарантии, так что полезно уточнить этот момент.

Ходовая часть иногда доставляет немалый дискомфорт в том плане, что приходится инвестировать в ремонт. Так, примерно на 45 000 км начинают стучать амортизаторы: их втулки приходят в негодность. Шаровые опоры — раходник, выдерживающий около 40 000 км.

На пробеге в 100 000 км выходит из строя муфта полного привода. У нее «слизывает» шлицы и кроссовер становится переднеприводным. Особенно это актуально для дизельных модификаций, так как у них высокий крутящий момент. В общем, Hyundai Tucson требует вложений, особенно по «ходовке». Но в целом модель достаточно крепкая.

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25 января 2023
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