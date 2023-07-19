Квазипремиум: пять главных «проколов» кроссовера Volvo XC60

Volvo XC60, который презентовали на автосалоне в Женеве в 2008 году, отчасти изменил имиджу бренда. Это был уже не вытесанный из массива карельской березы в назидание потомкам катафалк для состоятельных пенсионеров с отчетливой перспективой дожить до похорон владельца. XC60 стал наглее и резче, чем что-либо прежде из Гетеборга.
В кроссовере быстро признали машину, которую можно выгодно перепродать уже через несколько лет, а не передавать от отца к сыну, к внуку и так дальше по наследству. Ведь шведский запас прочности никуда не делся, отсюда и ажиотаж на «вторичке».
Сегодня, когда эти машины уже справили десятилетний юбилей, выбор среди модификаций упрощается. Дизелям стоило отдавать предпочтение лишь по молодости, а нынче бензиновые версии окажутся практичнее и намного дешевле в обслуживании. Те, кто близко знаком с брендом, на этих словах обязательно перекрестятся. Ведь стоимость запчастей Volvo даже в прежние «лайтовые» времена, чтобы там ни говорили, выше средневзвешенных цен по иным премиальным маркам. Впрочем, в мастерских говорят, что владельцев XC60, не ведающих проблем с ремонтом вплоть до пробега 250 000 км, встречалось преизрядно.
Ремни летят
Volvo оборудовали завидной линейкой моторов: бензиновые 2.0Т, Т5 и T6 мощностью от 203 до 304 л. с. Однако дизели с разным количеством цилиндров мощностью от 163 до 215 л. с. выглядят опять же предпочтительнее благодаря имеющейся в приводе ГРМ цепи. Последняя, особенно под контролем сервисменов, неожиданностей не доставляет. Зато ремни привода ГРМ рвутся отчаянно, с огоньком, что временами провоцирует еще более разрушительные проблемы.
В свою очередь настоящая напасть дизелей — сажевый фильтр. При его замене на новый оригинал иным потребуется взять кредит, поэтому при выборе дизельной машины на «вторичке» главное — следить за косвенными признаками грядущего дефолта. Это проблема с запуском двигателя и скачущие обороты. О просевшем «сажевике» подскажет еще и повышенный расход топлива. Но такой косяк можно «поймать» лишь при диагностике в продвинутом техцентре.
Привод по полной
С трансмиссией Volvo долго не бывает проблем, но вы, «ловец жемчуга» на вторичном рынке, вероятнее всего, об этом уже не узнаете. Ваш удел — удары при переключении автомата в режим D или при активации полного привода. Задача №1 — выявить это безобразие еще перед заключением договора купли-продажи. И №2 — успеть пройти диагностику: может, игра и вовсе не стоит свеч. Тут обычную перепрошивку ПО, которая иногда спасает, можно расценивать, как амнистию.
Но не расслабляемся. Следующая проблема — забитый отложениями масляный насос муфт Haldex пятого поколения. Чтобы его взбодрить — избежать ударов и запаздываний — узел раз в 5000−10 000 км нужно промывать. А самое лучшее — приобрести машину чуть моложе, когда в обиход вошла исправившая ситуацию Haldex 6.
Вентилятор глючит
По части антикоррозионной стойкости, врать не будем, машинка не подкачала. С возрастом из-за износа замков и уплотнителей первыми начинают подгнивать и как следствие постукивать на ходу пятые двери. Эффектный и качественный салон XC60 безоговорочно хвалят. Однако даже здесь со временем слышны загадочные скрипы, как в продуваемом заброшенном сарае на берегу Ботнического залива.
Зато по части электрики «швед» заметно спасовал в сравнении даже с менее именитыми конкурентами. Тот же Volkswagen Tiguan или Subaru Forester смотрятся надежнее. Помимо прочего, на этот Volvo много жаловались по поводу слабой проводки зеркал заднего вида. Но это еще ладно, не критично. Тогда как глюки в управляющей электрике топливных насосов и вентиляторов охлаждения двигателя — уже могут доставить массу более серьезных бед. И тогда только держись…