Квазипремиум: пять главных «проколов» кроссовера Volvo XC60

Volvo XC60, который презентовали на автосалоне в Женеве в 2008 году, отчасти изменил имиджу бренда. Это был уже не вытесанный из массива карельской березы в назидание потомкам катафалк для состоятельных пенсионеров с отчетливой перспективой дожить до похорон владельца. XC60 стал наглее и резче, чем что-либо прежде из Гетеборга.

В кроссовере быстро признали машину, которую можно выгодно перепродать уже через несколько лет, а не передавать от отца к сыну, к внуку и так дальше по наследству. Ведь шведский запас прочности никуда не делся, отсюда и ажиотаж на «вторичке».