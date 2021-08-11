5 машин, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ

Ремни ГРМ производят из прочных материалов, но и они иногда подводят, ведь нагрузки на этот расходник приличные. Причин обрыва не так уж много, но, тем не менее, они доставляют массу неприятностей, ведь в этом случае капитальный ремонт мотору гарантирован. Про машины, у которых ремень ГРМ рвется чаще всего, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Начнем с российского автопрома. Так уж получилось исторически, что «нашемарки» не отличаются надежностью. Виноваты в этом не столько конструкторы, сколько качество комплектующих. Так или иначе, страдать из-за этого приходится покупателям самых популярных машин.
LADA Kalina и Granta
Многие водители жалуются на низкое качество ремня ГРМ, который ставят на эти модели. На самом деле ремень, в большинстве случаев, ни при чем. Самое слабое место у «нашемарок» — водяной насос (помпа), который может заклинить уже после 40 000 км пробега. В итоге ремень просто рвется и мотор глохнет.
Datsun Mi-Do и On-Do
Японскими эти машины считаются лишь условно, потому как собирали их в Тольятти на одном конвейере с «Грантой» и «Калиной» и на их же базе. Здесь также надо следить за помпой, иначе, подклинивая, она срежет зубья ремня ГРМ, что приведет к капитальному ремонту мотора.
Hyundai Elantra
Для машин, выпущенных с 2002 года по 2006-й, характерной неисправностью является люфт роликов и быстрый износ ремня ГРМ из-за того, то качество комплектующих хромает. Поэтому сервисмены рекомендуют не ждать 60 000 км пробега, а регулярно проверять состояние ремня и менять его на 45 000 км вместе с роликами и помпой.
Chevrolet Lanos
Частая проблема этого бюджетного авто — износ полотна ремня ГРМ. Довольно быстро на внутренней поверхности расходника появляются трещины и мелкие выбоины на зубьях. Если это вовремя не заметить, ремень может порваться. А ускорить обрыв способно масло, которое попадает на ГРМ через прохудившийся сальник коленвала.
Skoda Octavia
На лифтбэках первого поколения, которые выпускали с 1998 по 2011 годы, характерен быстрый износ ремня, потому интервал замены лучше сократить до 50 000 км. К счастью, помпа у «чеха» надежная, так что для работ нужно купить ремкомплект, включающий сам ремень и ролики натяжителя.
К слову, позже производитель решил проблему преждевременного износа ремня и владельцев она не беспокоит.