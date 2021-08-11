5 машин, у которых чаще всего рвется ремень ГРМ

Chevrolet Lanos

Частая проблема этого бюджетного авто — износ полотна ремня ГРМ. Довольно быстро на внутренней поверхности расходника появляются трещины и мелкие выбоины на зубьях. Если это вовремя не заметить, ремень может порваться. А ускорить обрыв способно масло, которое попадает на ГРМ через прохудившийся сальник коленвала.

Skoda Octavia

На лифтбэках первого поколения, которые выпускали с 1998 по 2011 годы, характерен быстрый износ ремня, потому интервал замены лучше сократить до 50 000 км. К счастью, помпа у «чеха» надежная, так что для работ нужно купить ремкомплект, включающий сам ремень и ролики натяжителя.

К слову, позже производитель решил проблему преждевременного износа ремня и владельцев она не беспокоит.