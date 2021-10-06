Чем обернется удаление сажевого фильтра: плюсы и минусы

Дизельное топливо существенно отличается от бензина. Здесь и иной принцип воспламенения, и другие тепловые нагрузки на двигатель, и совершенно другая топливная система, и еще много разных «и», которые касаются не только характеристик самого «тяжелого топлива», но и его переработке дизельным двигателем.

Как и в любом двигателе внутреннего сгорания, в дизеле особое внимание уделено экологии. Для этого в его выхлопной системе есть катализатор и дополняющий его сажевый фильтр. Последний задерживает до 90% сажи, образующейся в процессе сгорания дизельного полива.

Однако вечного ничего нет. И хотя современные сажевые фильтры оснащаются системой очистки или по-другому прожига (регенерации) — когда посредством различных механизмов и изменения системы впрыска повышается температура выхлопных газов, и скопившаяся сажа попросту выгорает, случается так, что сажевый фильтр забивается или выходит из строя безвозвратно. И некоторые водители попросту избавляются от него, не устанавливая взамен новый. Но к чему это в последствии приводит?

Начнем с того, что по мере загрязнения пропускная способность сажевого фильтра сильно снижается. Это в свою очередь отражается ездовых характеристиках автомобиля и его мощности. Машина попросту теряет былой напор и прыть. Но если дело только в фильтре, его можно удалить. При этом, как это видит владелец автомобиля для себя, в процедуре избавления от сажевого фильтра одни сплошные плюсы.

Например, кошелек будет целее ровно на цену нового фильтра. Снижается расход топлива и нагрузка на двигатель, потому как снижаются рабочие температуры. Машина начинает ехать так, как не ездила, покинув ворота родного автозавода. Да и потребность в регенерации сажевого фильтра отпадает.