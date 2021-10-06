Чем обернется удаление сажевого фильтра: плюсы и минусы

Дизельное топливо существенно отличается от бензина. Здесь и иной принцип воспламенения, и другие тепловые нагрузки на двигатель, и совершенно другая топливная система, и еще много разных «и», которые касаются не только характеристик самого «тяжелого топлива», но и его переработке дизельным двигателем.
Как и в любом двигателе внутреннего сгорания, в дизеле особое внимание уделено экологии. Для этого в его выхлопной системе есть катализатор и дополняющий его сажевый фильтр. Последний задерживает до 90% сажи, образующейся в процессе сгорания дизельного полива.
Однако вечного ничего нет. И хотя современные сажевые фильтры оснащаются системой очистки или по-другому прожига (регенерации) — когда посредством различных механизмов и изменения системы впрыска повышается температура выхлопных газов, и скопившаяся сажа попросту выгорает, случается так, что сажевый фильтр забивается или выходит из строя безвозвратно. И некоторые водители попросту избавляются от него, не устанавливая взамен новый. Но к чему это в последствии приводит?
Начнем с того, что по мере загрязнения пропускная способность сажевого фильтра сильно снижается. Это в свою очередь отражается ездовых характеристиках автомобиля и его мощности. Машина попросту теряет былой напор и прыть. Но если дело только в фильтре, его можно удалить. При этом, как это видит владелец автомобиля для себя, в процедуре избавления от сажевого фильтра одни сплошные плюсы.
Например, кошелек будет целее ровно на цену нового фильтра. Снижается расход топлива и нагрузка на двигатель, потому как снижаются рабочие температуры. Машина начинает ехать так, как не ездила, покинув ворота родного автозавода. Да и потребность в регенерации сажевого фильтра отпадает.
Однако мало кто рассказывает о вреде процедуры удаления сажевого фильтра. А между тем, у нее есть и негативные стороны.
Во-первых, если решение избавиться от фильтра пришло к автовладельцу в то время, когда автомобиль находится на гарантии, то он с нее попросту слетает. И далее, автопроизводитель и дилеры имеют полное право отказать ему в бесплатном ремонте того или иного узла или агрегата, попадающего под гарантию. А первой под прицел попадает турбина, которая получит повышенную нагрузку, потому как ее рабочие обороты существенно повысятся.
Во-вторых, присутствие сажевого фильтра контролируется разными датчиками. Если удалить его просто вырезав, то электронный мозг автомобиля всенепременно свихнется, например, не сумев посчитать разницу температур и давления на входе и выходе. И таки выдаст ошибку, а то и вовсе переведет машину в сервисный режим. То же самое будет и с системой регенерации, которая активируется не только по мере загрязнения фильтра, но и из расчета потраченного топлива. При этом если датчики не покажут изменений, этот процесс может повторяться многократно. А на это нужно топливо, что, естественно, приведет к его перерасходу. Да и постоянные высокие температуры не оставят шансов пустой выхлопной системе — прогорит.
В-третьих, автомобиль без сажевого фильтра автоматически становится источником повышенного загрязнения. С каждым нажатием педали газа из его выхлопной трубы будут вырываться облака жутко пахнущего черного дыма. И в тех странах, где пристально следят за экологией, такая машина может доставить массу неприятных сюрпризов владельцу и его кошельку. И это только некоторые минусы, из тех, что ожидают решившегося.
По итогу можно сказать, что цена избавления от сажевого фильтра может стать весьма высокой. Потому как сама процедура требует не просто вырезать его, но и поработать с мозгами автомобиля. Причем качественно, а не отверткой и молотком. К тому же, сокращаются ресурсы некоторых агрегатов в виду повышения нагрузок. В общем, не стоит оно того. Особенно, когда реальных специалистов в этой сфере, что называется, кот наплакал.