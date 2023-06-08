Парковочные войны: «человейники» против человека, или Кто такой калмэн

Новые жилые районы — красивые, стильные и привлекательные по стоимости ипотеки — имеют, как оказалось, и свои недостатки. Ключевой — парковочные места, которых остро не хватает. В итоге, на огромной территории просто некуда поставить машину после восьми вечера, а паркинги и гаражи стоят непомерных денег. Зачастую — соизмеримых со стоимостью самого жилья. Москвичи, привыкшие парковаться в старых районах, где мест зачастую более чем достаточно, внезапно сталкиваются с дефицитом квадратных метров не жилья, но асфальта. Оказывается, что вставать нужно плотнее, аккуратнее, ближе к соседу, а иначе…
Иначе поднимется буря негодования: за кривую парковку на несколько мест, перекрытый проезд или чужую машину, не оставив при этом телефон, можно «собрать» целый ассортимент различных «наказаний». Например, огромную наклейку в половину лобового стекла, все четыре спущенные колеса — золотники будут лежать на капоте, но покорпеть, собирая, придется.
Так же особо отличившиеся, считающие что автомобиль марки «Тойота» или немецкий седан -достаточный аргумент для пренебрежения общими правилами, получают подарок с помойки: ремонты в новых ЖК идут постоянно, так что найти старый унитаз и взгромоздить его на авто обидчика — дело недолгое. Туда же проходящие мимо жильцы ставят и мусорные пакеты. Прощай, лакокраска!
Новый герой элитных московских ЖК — калмэн. Вооружившись последствиями выгула домашних питомцев, он темной ночью обходит дома в поисках нарушителей: «я на пару минут поставлю, ничего не будет» и «да здесь КамАЗ проедет». И наносит мощный моральный урон владельцам, как правило, премиальных т/с. Кому-то только ручки дверей обгадит, а кому — весь кузов. Камеры, конечно, не работают, опять на ремонте. Ароматный коричневый след на дорогом лацкане с утра — бесценен. Супергерой, которого мы заслужили…
А особо злостные нарушители найдут следы монтажной пены вокруг дверей и непосредственно в глушителе, послания гвоздем и баллончиком с краской прямо на кузове или стакан сладкой воды на лобовом стекле. Осы и мухи — это полбеды. Никогда не видели пчелиный рой, облепивший автомобиль? Когда дело доходит до мести соседу — разнообразие и масштабы атак поражают. Воистину, нет предела русской смекалке!
Дикари, скажите, каменный век. В приличной рукопожатной и светлоликой Европе просто бы вызвали полицию, запросили видео с камер и наказали наглеца законными методами. Несомненно, так и надо. Если не одно «но»: многие ЖК расположены на частной территории застройщика, где город не может установить систему камер, а сотрудники полиции — даже просто заехать. Если эвакуатор и проберется через шлагбаум, то застрянет в узком проезде средь припаркованных машин. А «зеленые крокодилы» и вовсе не имеют право туда приезжать. Поэтому наклейки, спущенные колеса, унитазы. И калмэн. А в поддержку им — сам вице-премьер Правительства РФ Хуснуллин, считающий, что обеспечивать каждую квартиру в новостройке парковочным местом вредно и не нужно.