Парковочные войны: «человейники» против человека, или Кто такой калмэн

Новые жилые районы — красивые, стильные и привлекательные по стоимости ипотеки — имеют, как оказалось, и свои недостатки. Ключевой — парковочные места, которых остро не хватает. В итоге, на огромной территории просто некуда поставить машину после восьми вечера, а паркинги и гаражи стоят непомерных денег. Зачастую — соизмеримых со стоимостью самого жилья. Москвичи, привыкшие парковаться в старых районах, где мест зачастую более чем достаточно, внезапно сталкиваются с дефицитом квадратных метров не жилья, но асфальта. Оказывается, что вставать нужно плотнее, аккуратнее, ближе к соседу, а иначе…

Иначе поднимется буря негодования: за кривую парковку на несколько мест, перекрытый проезд или чужую машину, не оставив при этом телефон, можно «собрать» целый ассортимент различных «наказаний». Например, огромную наклейку в половину лобового стекла, все четыре спущенные колеса — золотники будут лежать на капоте, но покорпеть, собирая, придется.

Так же особо отличившиеся, считающие что автомобиль марки «Тойота» или немецкий седан -достаточный аргумент для пренебрежения общими правилами, получают подарок с помойки: ремонты в новых ЖК идут постоянно, так что найти старый унитаз и взгромоздить его на авто обидчика — дело недолгое. Туда же проходящие мимо жильцы ставят и мусорные пакеты. Прощай, лакокраска!