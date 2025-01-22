По дешевке: стоит ли брать почти новое китайское авто после ДТП

Купить сегодня в России что новый, что подержанный автомобиль могут позволить себе немногие. Средневзвешенная цена первых зашкалила за три миллиона рублей, вторых — за два «ляма». И это при том, что и автокредиты стараниями Центробанка стали практически недоступными: банкиры одалживают деньги на покупку транспортных средств под сумасшедшие 20-30 процентов годовых. Но что же делать, если «колеса» нужны позарез?

Значительное число отечественных автолюбителей отвечает на этот вопрос покупкой японских «праворулек»: при всех сложностях процесса выходит реально дешевле приобретения даже приличного подержанного «немца» или «корейца», не говоря уж о новых «китайцах»: даже сегодня можно уложиться плюс-минус в миллион рублей.

Однако «руль в бардачке» далеко не всем по вкусу, как и определенные сложности при езде. И вот уже сограждане поглядывают на вторичный рынок в поисках «поднебесных» авто с пробегом. Что и не удивительно, поскольку нынче даже годовалое транспортное средство из КНР в хорошем состоянии обойдется раза в два дешевле, чем точно такое же в дилерском центре.

Другое дело, что китайские авто с пробегом еще довольно скудно представлены в продаже, занимая не более 6-7% «вторички». Причем в большинстве своем это ТС с теми или иными проблемами. Например, сейчас таксопарки вовсю продают Chery Tiggo 7 Pro 2022 года выпуска меньше, чем за полтора млн руб. из-за тяжелых проблем с вариатором. И таких объявлений на досках — навалом. А есть и совсем удивительные по бюджетности предложения.

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Речь в них идет не просто о машинах с, так сказать, царапинами на кузове, а побывавших в серьезных авариях. Так, практически премиальный GAС GS8 (5 млн. в автосалоне) c пробегом всего в одну тысячу км, но с напрочь снесенной «мордой», хотя все остальные основные узлы и агрегаты в норме, торгуют всего за 1,8 млн. При этом восстановительный ремонт обойдется в худшем случае в 700 000 руб. Ну чем не вариант?

Однако тут, как всегда, не без нюансов. Сегодня у нас наблюдается просто жуткий дефицит запчастей к китайским машинам, особенно когда речь идет о сложном восстановительном ремонте. Ситуация с комплектующими настолько остра, что многие СТО берут «китайца» в ремонт только при условии, что автовладелец сам озаботится приобретением всех необходимых компонентов.

Впрочем, более подробно о проблемах, связанных и с покупкой подержанных «чайнакаров», и с их ремонтом, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.