Стало известно, на сколько в России подорожали запчасти для китайских авто

В среднем комплектующие для «поднебесных» автомобилей в России прибавили в цене 2,1% с ноября по декабрь прошлого года. Тем не менее есть детали, которые подорожали более ощутимо. Например, в их число вошли передние и задние двери для «китайцев».

Статистику роста стоимости деталей китайских машин по страховой корзине опубликовало маркетинговое агентство НАПИ. В том числе подразумеваются комплектующие, которые часто используют для ремонта авто после аварий.

В итоге средняя цена левой передней двери оказалась в топе рейтинга, подорожав на 5,6% за указанный период. Прибавка по правым задним дверям составила 5,5%, тройку лидеров замыкают правые передние — 4,4%. Выяснилось, что на 3,6% подорожали левые задние.

Ситуация с бамперами обстоит проще. Цены на передние увеличились на 1,2%, на задние — на 1,7%. Что интересно и даже приятно для наших водителей, прайс на крылья для «китайцев», заднюю подвеску и стойки амортизатора переписывать не стали.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, почему подержанные китайские авто стремительно дешевеют в нашей стране. Барахолки стали переполнены — россияне массово избавляются от «поднебесных» машин с пробегом.