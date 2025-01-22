Дорогая авторухлядь: рынок подержанных авто скукожится и подорожает

Продажи поддержанных легковых авто в России установили новый рекорд. По итогам 2024 года, сообщило агентство «Автостат», на «вторичке» было продано 6,04 млн авто, и это максимальный показатель за 10 лет: предыдущее достижение такого рода — 6,1 млн единиц — зафиксировано в 2014-ом. Однако странная денежно-кредитная политика властей страны может уже в нынешнем году существенно изменить облик отечественного рынка авто с пробегом, пришел к выводу портал «АвтоВзгляд».

Не секрет, что на прошлый год пришелся заметный рост активности на отечественном авторынке в целом. Но если вести речь именно про машины с пробегом, то, как замечает руководитель автомобильной системы Pango Cars Антон Ганжа, рекордное количество их продаж в 2024 году было связано сразу с несколькими факторами.

И главная причина, по мнению эксперта, состояла в том, что спрос, как и в случае с сегментом новых ТС, подогревался стремлением покупателей приобрести авто до очередного повышения ключевой ставки (а она за июль-октябрь прошлого года выросла с 16% до 21%) и индексации утилизационного сбора (который с 1 октября увеличился на 70-85%, а 1 января 2025-го прибавил еще 10-20%).

— Нового рекорда в 2025 году, очевидно, не будет, — полагает специалист. — Наоборот, продажи начнут падать даже с учетом того, что рынок б/у машин более стабилен и в меньшей мере зависит от кредитной истории. В первые два месяца нового года цены на подержанные ТС будут сохраняться на уровне конца 2024-го, но уже с марта начнут расти.

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Основным драйвером удорожания, как полагает Ганжа, станет сокращение запасов новых авто, которые дилеры не успели реализовать в 2024-ом. Пополнение стоков, по-видимому, будет происходить уже не такими темпами, как в ожидании индексации утильсбора, и предложение на российском авторынке начнет сокращаться. Цены, соответственно, станут расти. Удорожание затронет и «вторичку», уверен эксперт.

Заметим: средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет за 2024 год, по информации «Авто.ру Оценка», составила 2 млн рублей. Но если исходить из ожиданий представителя Pango Cars, то в дальнейшем цены, напротив, будут расти в связи с истощением запасов новых машин.

Однако ясно одно: предпосылок для удешевления точно нет, учитывая реальную стоимость автокредитов и актуальные ставки утильсбора. Новые иномарки, уже ввезенные в Россию, в лучшем случае будут предлагаться по прежним ценам, если не будут дорожать. Дальнейшие зарубежные поставки, вероятнее всего, не обойдутся без новых повышений прайсов, которые уже зачастую выглядят запредельными для многих потребителей, не рассчитывающих на льготный кредит.

Понятно, что на стоимость некоторых старых авто будет оказывать давление их изношенность. Но преимущественно подержанный российский автопарк в условиях дороговизны новых авто будет неизбежно сокращаться. Какими темпами — другой вопрос. Однако даже заметное снижение цен на отдельные категории ТС на «вторичке» не сможет остановить постепенное выбывание подержанных машин из эксплуатации.

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А заменить их количественно все сложнее из-за все той же дороговизны кредитов. То есть предложение и на первичном рынке, и на «вторичке», скорее всего, будет сокращаться. А значит, цены в самом деле будут расти, как этого ожидают в Pango Cars. Пока, впрочем, неизвестно, как дальше будет меняться учетная ставка ЦБ, влияющая на стоимость автокредита.

Но, скорее всего, она тоже повысится. А значит — вырастет реальная стоимость не только новых, но и значительной части относительно свежих подержанных машин, покупка которых для большинства граждан тоже недоступна без кредитования. Это будет давить на рынок, на объем автопарка.

И после прошлогоднего бума, вызванного ожиданием индексации «утиля», нас действительно может ждать заметный спад, который отчасти, вероятнее всего, будет компенсироваться относительно активизацией на «вторичке».

Проще говоря, в наступившем году многие купят подержанное авто с небольшим пробегом вместо нового, а те, кто год назад мог позволить себе именно такой выбор, вынуждены будут довольствоваться машиной с гораздо большим километражем на одометре.