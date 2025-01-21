Не надейтесь: почему Дональд Трамп не вернет в Россию мировые автобренды

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) уже не исключает возврата европейских автопроизводителей к работе в России. И вряд ли появление такого мнения случайно совпало по времени с инаугурацией Президента США Дональда Трампа. Портал «АвтоВзгляд» тоже озаботился вопросом — а станет ли нашему автопрому легче после смены власти в Белом Доме?

— Если так коротко ответить, я бы вообще не исключал бы этого, — ответил на вопрос о возможном возобновлении сотрудничества с европейскими концернами глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. — Вообще, если честно, ничего исключать нельзя. Ситуация настолько меняется и настолько может развернуться в совсем другую сторону, что я бы не исключал...

Оптимизму г-на председателя можно только позавидовать, а заодно и более откровенно интерпретировать его тщательно закамуфлированное обращение к «не партнерам»: «Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!». В том, что наши руководители отрасли действительно все простят, я ни секунды не сомневаюсь. А вот то, что европейцы и прочие японцы отдадут колбасу, вызывает определенные сомнения.

РВАНУЛ, НО НЕ В ТУ СТОРОНУ

На самом деле, движуха в европейском курятнике точно началась. Ну а как иначе? Сменился хозяин, и ничего хорошего от политического баламута с ярко выраженным нарциссизмом ждать союзникам не приходится.

«Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто проходил в это время по улице».

Фото globallookpress.com

Как-то так, да. Дела с экономическим ростом в Европе неважнецкие, хоть ее горячие поклонники упорно пытаются нас убедить в обратном. Вот Еврокомиссия, долгое время почивавшая на ложе самоуспокоения, вдруг пробудилась. Как сообщает Reuters, на 30 января запланирован первый раунд переговоров с участием автопроизводителей, поставщиков комплектующих и профсоюзов, на котором предполагается разработать план ЕС по защите жизненно важной отрасли, испытывающей серьезные трудности.

Сама Урсула фон дер Ляйен сообщила, что начинается «стратегический диалог» о будущем автомобильной промышленности в Европе. И было от чего всполошиться. Автопроизводители закрывают заводы, сокращают рабочие места, проигрывая в конкурентной борьбе недавно презираемым ими китайскими компаниями. А тут еще и экспансивный Дональд Фредович пообещал ввести фактически запретительные тарифы на европейскую продукцию.

И что же вы думаете? Они рванули в поисках спасения, однако совершенно не в ту сторону — из глубокой колеи-то не выберешься. Вместо того, чтобы выручать производство пользующихся несомненной популярностью автомобилей с ДВС и возвращать утерянные по собственной глупости рынки, европейцы озаботились отставанием в аккумуляторных технологиях, программном обеспечении и автономном вождении. А панацеей от всех бед сочли рационализацию регулирования отраслью.

НЕПРИЯТНЫЕ ТЕЗИСЫ ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ

О возвращении в Россию там никто не помышляет, помимо неведомых информаторов г-на Калицева. По крайней мере, такие мысли отсутствуют, пока не дана отмашка из-за океана. А ее что-то не предвидится, хотя наши доморощенные аналитики тоже ожидают от г-на Трампа невероятного позитива, лишь на словах прикрываясь якобы неверием в улучшение отношений между нашими странами.

Фото globallookpress.com

Между тем, надеяться действительно особо не на что. Сомневающиеся могут обратиться к инаугурационной речи 47-го Президента США. Причем не к тем ее тезисам, что льют бальзам на сердце — об официальном признании только двух гендеров, об отмене обязательного перехода на электромобили и о выходе из Парижского соглашения по климату.

Нет, речь содержит и куда менее приятные пассажи. Так, будет создана Служба внешних доходов, которая займется сбором пошлин с других государств — это камень в огород европейцев, и не только их. В сфере энергетики планируется ввести режим чрезвычайного положения для стимулирования добычи энергоресурсов, и США начнут масштабную добычу нефти и газа.

А это уже прямой намек нашим доморощенным ждунам, что никаких послаблений в системной борьбе с Россией не предвидится. А значит, все промышленные и торговые санкции останутся в силе на достаточно продолжительный период, причем не только в нефтегазовой области.

С чем позвольте мне поздравить вас, дорогие оптимисты. В ближайшей перспективе вернуться за руль немецких, французских и японских автомобилей вам, по всей вероятности, не светит.