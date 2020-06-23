5 «засад», которые могут вывести машину из строя даже на прямой и ровной дороге

Прежде всего, нельзя не сказать о камешках и камнях, которые каким-то волшебны способом обязательно появляются на полотне любой отечественной трассы. Рано или поздно, покрышка проезжающей машины отбрасывает такой «снаряд» в соседнее или следующее за ней транспортное средство. Попадание мелкого камешка оставит скол на кузове или лобовом стекле. Досадно, но не смертельно.

ПОЛЕТ КИРПИЧА

Но если в «лобовуху» прилетит булыжник покрупнее, путешествие может «перестать быть томным». Ведь если он угодит в область, за которой находится водитель, удар достаточно тяжелого камня оставит такой мощный след из трещин и сколов, что ехать дальше не будет никакой возможности. Особенно неприятно такое происшествие ночью, когда каждая трещинка на лобовом стекле начинает сиять и сверкать в свете встречных фар, ослепляя водителя.

ПРОКОЛ НА МЕЛОЧИ

Про опасность «словить гвоздь» на шоссе наслышан каждый водитель. Но на прямой и ровной дороге это неприятно еще и тем, что в таких условиях автомобилист может не обратить внимание на спускающее колесо и ехать до тех пор, пока не завоняет горелой покрышкой. В результате и она, и диск идут на выброс.

Хуже то, что многие современные машины не комплектуются ни запасным колесом, ни даже «докаткой», а лишь штатным ремнабором, с помощью содержимого бутылочки которого можно ликвидировать лишь маленький прокол. А как оно поможет, если резина — в лохмотья? Все, приехали — придется как-то искать эвакуатор.