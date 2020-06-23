5 «засад», которые могут вывести машину из строя даже на прямой и ровной дороге

Прежде всего, нельзя не сказать о камешках и камнях, которые каким-то волшебны способом обязательно появляются на полотне любой отечественной трассы. Рано или поздно, покрышка проезжающей машины отбрасывает такой «снаряд» в соседнее или следующее за ней транспортное средство. Попадание мелкого камешка оставит скол на кузове или лобовом стекле. Досадно, но не смертельно.
ПОЛЕТ КИРПИЧА
Но если в «лобовуху» прилетит булыжник покрупнее, путешествие может «перестать быть томным». Ведь если он угодит в область, за которой находится водитель, удар достаточно тяжелого камня оставит такой мощный след из трещин и сколов, что ехать дальше не будет никакой возможности. Особенно неприятно такое происшествие ночью, когда каждая трещинка на лобовом стекле начинает сиять и сверкать в свете встречных фар, ослепляя водителя.
ПРОКОЛ НА МЕЛОЧИ
Про опасность «словить гвоздь» на шоссе наслышан каждый водитель. Но на прямой и ровной дороге это неприятно еще и тем, что в таких условиях автомобилист может не обратить внимание на спускающее колесо и ехать до тех пор, пока не завоняет горелой покрышкой. В результате и она, и диск идут на выброс.
Хуже то, что многие современные машины не комплектуются ни запасным колесом, ни даже «докаткой», а лишь штатным ремнабором, с помощью содержимого бутылочки которого можно ликвидировать лишь маленький прокол. А как оно поможет, если резина — в лохмотья? Все, приехали — придется как-то искать эвакуатор.
ПЫЛЬ НЕ В ГЛАЗА
Еще одна неприятность, которая при плохом стечении обстоятельств может стать причиной преждевременного окончания путешествия — насекомые, пыль и тополиный пух над трассой. На хорошей скорости эти субстанции в изрядном количестве налипают не только на переднюю часть машины, мешая обзору и портя внешний вид авто.
Самая главная проблема в том, что они забивают ячейки радиатора и набиваются между ним и конденсором кондиционера. Если и до поездки эти части подкапотного пространства уже были изрядно загрязнены, длительный пробег на высокой скорости по жаре через тучи насекомых может добить и кондиционер, и, что уж совсем критично, радиатор системы охлаждения.
ЁЖ В РЕБРО
Раз уж мы заговорили о «природе», нельзя не вспомнить о другом ее аспекте — перебегающих дорогу животных. В ходе длительной езды по хорошей трассе водитель волей-неволей расслабляется, и когда на дорогу перед его авто внезапно выскакивает какая-нибудь живность в виде лося, кабана или даже ежика, он не успевает не только среагировать, но и даже адекватно оценить ситуацию.
К примеру, драйвер может попытаться сохранить жизнь бедному ежу и начнет резко рулить в попытках объехать четвероногого пешехода. Из-за такого спасения животного машина легко может оказаться в кювете. В случае перебегающего дорогу лося ситуация будет развиваться не менее катастрофично.
НЕОЖИДАННЫЙ УДАР
На высоких скоростях, характерных для хороших дорог, особенно опасными становятся проблемы, возникающие у машин соседей по потоку. Открутившееся у кого-то на встречной полосе на полном ходу колесо приводит, при попадании в чужую машину, к самым печальным последствиям.
Лопнувшая на ходу покрышка большегрузной фуры — беда для всех, кто едет по трассе. Тяжелый транспорт мгновенно теряет управление. Хорошо, если его сразу вынесет на обочину, а не на встречную полосу!
Немалые неприятности в состоянии доставить и поклажа, абы как закрепленная на багажниках и в прицепах путешествующих рядом с вами. Кто видел, как сорванные порывом ветра с крыши впереди идущего «дачника» доски летят в твое лобовое стекло, понимает, о чем мы тут толкуем…
Самое печальное в описанных выше ситуациях то, что их не в состоянии избежать даже самый законопослушный и правильный водитель. В какой-то мере от них может уберечь лишь личный опыт, в определенный момент шепчущий что-то вроде: «стоп, притормози» или «держись от вон той машины подальше»…