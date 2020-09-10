3 «засады» на трассе, куда во время дождя попадают даже опытные водители

Все знают, что при езде на мокрой дороге к прочим возможным неприятностям добавляется еще и риск заполучить аквапланирование. То есть ситуацию, когда из-за слишком высокой скорости колеса машины «всплывают» на пленке воды над асфальтом и она отправляется в неконтролируемое «плавание» в кювет, в отбойник или в другую машину.

Для борьбы с аквапланированием производители шин изощряются в создании замысловатых рисунков протектора, отводящего воду из пятна контакта колеса с дорогой. А дорожники, со своей стороны, стараются обеспечить эффективное удаление влаги с проезжей части.

Водители уже привыкли, что на скоростных магистралях, большинство которых в России в последнее время привели в хорошее состояние, вода удаляется с асфальта достаточно эффективно. И потому большая часть машин практически не снижает скорость даже в достаточно сильный дождь, — их водители справедливо полагают, что это вполне безопасно. С ними можно согласиться, только если не учитывать существование «ловушек», возникающие во время дождя практически на любых российских трассах.