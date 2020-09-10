3 «засады» на трассе, куда во время дождя попадают даже опытные водители

Все знают, что при езде на мокрой дороге к прочим возможным неприятностям добавляется еще и риск заполучить аквапланирование. То есть ситуацию, когда из-за слишком высокой скорости колеса машины «всплывают» на пленке воды над асфальтом и она отправляется в неконтролируемое «плавание» в кювет, в отбойник или в другую машину.
Для борьбы с аквапланированием производители шин изощряются в создании замысловатых рисунков протектора, отводящего воду из пятна контакта колеса с дорогой. А дорожники, со своей стороны, стараются обеспечить эффективное удаление влаги с проезжей части.
Водители уже привыкли, что на скоростных магистралях, большинство которых в России в последнее время привели в хорошее состояние, вода удаляется с асфальта достаточно эффективно. И потому большая часть машин практически не снижает скорость даже в достаточно сильный дождь, — их водители справедливо полагают, что это вполне безопасно. С ними можно согласиться, только если не учитывать существование «ловушек», возникающие во время дождя практически на любых российских трассах.
Ловушка первая — колейность. Это — бич практически любой российской дороги, включая самые современные. Водители прекрасно понимают, что она возникает из-за экономии дорожников на толщине слоя асфальта. А последние упорно предпочитают класть его именно так, обеспечивая себе постоянный заработок на ежегодных ремонтах.
Как бы то ни было, но во время дождя в колеях скапливается вода. И сколько бы водитель ни старался избегать заезда в затопленную колею, рано или поздно его машина в ней окажется. Если при этом ее скорость будет выше скорости аквапланирования — потеря управления гарантирована.
Вторая дождевая «засада» связана, как правило, либо с каким-либо недочетом в проектировании конкретного участка трассы, либо с «косяком» его строителей. Неглубокая, но большая по площади лужа, скапливающаяся во время дождя в левой полосе скоростного шоссе, на самом деле, достаточно распространенное явление. И если не знать, что она регулярно появляется на каком-то конкретно отрезке шоссе, влететь в нее на хорошей скорости и познать потом все «прелести» аквапланирования можно практически с гарантией.
Третья неприятность, случающаяся в дождь, организована, по большому счету, все теми же дорожниками. Мы имеем в виду лужи, но только более глубокие и, как правило, расположенные на полосе встречного движения. По ним машины особо разогнаться не могут. Однако ехать побыстрее все равно хочется, и от этого из-под колес авто вылетают мощные фонтаны воды.
Это приводит к тому, что ты едешь по своей левой полосе, никого, как говорится, не трогаешь, но в какой-то момент на лобовое стекло внезапно обрушивается настоящий водопад, напрочь перекрывающий обзор. Чем на высокой скорости чревата полная потеря видимости на несколько секунд (пока сработают стеклоочистители), думается, рассказывать не нужно.
Да, иногда подобное гиблое место можно засечь заранее, издали увидев, как там брызгается встречный транспорт, и подготовиться к «приключению». Но чаще, особенно на скоростной трассе, это сделать не представляется возможным, и такая ловушка исправно портит нервы водителям, а время от времени еще и собирает дань в виде разбитых в ДТП авто.