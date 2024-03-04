Российская армия уничтожила две уникальные бронемашины на базе танка Abrams

Особо редкие «звери» из состава механизированных частей ВСУ все чаще становятся жертвами российских солдат. На этот раз в обгорелые остовы превратились американские саперные танки M1150 Assault Breacher Vehicle.

В открытых источниках до сих пор не упоминались точные объемы поставок из США на Украину штурмовых машин разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (M1 ABV). Судя по всему, какое-то их количество прибыло туда осенью прошлого года в составе очередной партии американского «оборудования для разминирования».

Такая версия не лишена логики, поскольку той же осенью хохол получил из-за океана 31 танк Abrams М1. Саперный «бричер» построен на базе «абрамса», что упрощает обслуживание и ремонт бронемашин. Впрочем, двум из них усилия обслуживающего персонала больше не потребуются: недавно их сожгли российские военные за компанию с тремя Abrams.

Только на непосвященный взгляд уничтожение саперной бронемашины может показаться ерундой, незаслуживающей особого внимания. На самом деле это уникальный агрегат, задача которого – расчистить от мин путь прочим боевым машинам в процессе наступления – в первую очередь танкам. Получается, что без инженерного танка никакой, даже самый совершенный и смертоносный боевой танк выполнить свою задачу в принципе не сможет. Машины разграждения идут через минные поля впереди (!) всех прочих наступающих войск.

Ценность M1 ABV заключается еще и в том, что их физически мало. В составе армии США их всего лишь порядка 250 единиц. При том что танков Abrams в ее распоряжении, включая находящиеся на хранении, насчитывается примерно 10 000.

Фото: globallookpress.com

Штурмовые инженерные машины разминирования M1 ABV стоят на вооружении армии и корпуса морской пехоты США с 2010 года. Саперный танк оснащен передним ножом-отвалом специальной конструкции. С его помощью в процессе движения вперед он сгребает верхний слой почвы шириной 4,5 метра вместе с установленными в нем минами, создавая свободный от угрозы подрыва проход.

Отличительной чертой этого устройства стали странного вида металлические штанги, напоминающие выставленные вперед мандибулы хищного насекомого или паука. Это специальные ограничители, регулирующие глубину погружения плуга в почву.

Другим основным вооружением M1150 Assault Breacher Vehicle стала пара пусковых установок дистанционного разминирования M58 Mine Clearing Line Charges (MICLIC), размещенных на крыше башни инженерного танка. Принцип ее действия аналогичен российской машине дистанционного разминирования УР-77 «Метеорит», часто именуемой «Змеем Горынычем».

Ракета, стартующая из пусковой направляющей в сторону минного поля, вытягивает за собой «кишку» из соединенных зарядов взрывчатки весом по 2,25 кг каждый. Общая масса взрывоопасного «паровоза» может доходить до 800 кг. Когда заряды оказываются разложены по минному полю, происходит их подрыв. В результате образуется «просека» шириной 6-10 метров полностью свободная от взрывоопасных предметов, по которой может двигаться техника или солдаты.

Экипаж M1 ABV состоит всего из двух человек – механика-водителя и командира. Для самообороны инженерный танк снабжен крупнокалиберным пулеметом 50-го калибра (12,7 мм). Машина предназначена для использования на переднем крае, поэтому она обвешана динамической защитой – специальными блоками взрывчатки, которые спасают от пробития корпуса бронебойными боеприпасами.

Почти одновременное уничтожение сразу двух «бричеров» стало следствием отчаянных попыток ВСУ любыми средствами сдержать наступление российских войск после падения Авдеевки. Не исключено, что они пытались запускать по нашим передовым частям «взрывающиеся паровозы» из установок M58 MICLIC. Судя по горящим – не особо удачно.