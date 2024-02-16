Американцы назвали модель российского танка, который круче Abrams

В последнее время в западной прессе все чаще проскакивают (хотя и вскользь) признания тамошних экспертов по поводу истинных достоинств и недостатков натовского и российского оружия. Очередной «прокол» такого рода допустило издание Military Watch magazine.

В очередном материале, посвященном российским танкам, этот ресурс указывает, что российский Т-80БВМ по ряду характеристик превосходит американский M1 Abrams.

«Газотрубинный двигатель Т-80, обеспечивают большое преимущество в мобильности. Лишь американский M1 Abrams также оснащен двигателем аналогичной конструкции. Будучи намного меньше чем «Абрамс», Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, а также пушку большего калибра», – сказано в статье. Чистая правда! И это не секрет ни для кого из специалистов и просто интересующихся бронетанковой тематикой аж с конца 90-х прошлого века.

Вес наиболее современной модификации M1 Abrams составляет не менее 66 тонн, а у самого свежего варианта Т-80 (Т-80БВМ) – 46. По абсолютной мощности двигателя «американец» вроде как превосходит отечественное изделие – 1500 л.с. против 1250 «лошадок». Но в пересчете на тонну, масса нашей машины оказывается более энерговооруженной: одну тонну российской брони тащат вперед 27 л.с., а у заокеанского конкурента эта цифра куда ниже – 22 л.с. Что означает куда более высокую резвость отечественного изделия. Ну и орудие у нашего более внушительное: калибром 125 мм против 120 мм у Abrams.

На протяжении достаточно долгого времени у нас считалось, что танки с газотрубинным двигателем это, конечно, прекрасно, но дороговато как в производстве, так и в обслуживании.

Фото: Омсктрансмаш

Ставка в большей мере делалась на старого доброго Т-72. Он смотрелся не только заметно более выгодно экономически по сравнению с Т-80, благодаря дизельному двигателю. Дело в том, что сама идеология боевого применения Т-72 в большей мере напоминает то, как во времена Великой Отечественной действовали легендарные Т-34. Это концентрация большой массы танков на направлении удара, своего рода «кавалерийский» прорыв сквозь укрепрайоны противника, выход на оперативный простор в его тылах. Вот как виделось современным военным до наступления эпохи дронов-камикадзе поле боя.

Машине, предназначенной для таких мероприятий, вполне достаточно быть «крепким середнячком» по своим основным характеристикам. Но обязательно недорогой в производстве и максимально неприхотливой. Чтобы «много, дешево и сердито». Газотрбинный Т-80БВМ уже в силу специфики своего двигателя в эти требования не особо укладывается.

Но пара лет опыта по-настоящему боевого применения танков российской армией показали, что Т-80БВМ в существующих реалиях очень востребован. Кода речь идет не о масштабных ударах танковых клиньев, а о дуэлях с бронетехникой противника или скоротечном обстреле его укреплений на передовой. Вот тут повышенная подвижность Т-80БВМ оказывается очень к месту.

В боевых действиях, где одновременно задействован один (максимум два-три) танк, важна еще и способность быстро выйти на огневую позицию, быстро отстреляться (благодаря высокой скорости поворота башни Т-80) и также быстро уйти. Пока не прилетела «ответка» в виде дрона-камикадзе, гаубичного залпа или ракеты ПТУР. В этом смысле Т-80 вообще выделяется на фоне прочих российских танков. Его скорость заднего хода равна 25 км/ч, практически как у танков НАТО. При том, что у тех же Т-72 или Т-90 она не превышает 10 км/ч. То есть «скрыться в норку» долой с глаз супостата Т-80 в состоянии куда быстрее чем любая другая модель российского танка. Кроме, пожалуй, Т-14 «Армата». Но ее к серьезным боевым действиям пока, похоже, не допускают.

Неспроста же еще несколько месяцев назад в СМИ появились сообщения о начале массового восстановления, ремонта и модернизации на российских оборонных предприятиях Т-80, взятых со складов хранения. Таких машин там оставалось порядка 3000 со времен СССР. Разумеется, многие из них за десятилетия простоя пришли в плачевное состояние. Но российская оборонка и не с таким задачками справлялась!