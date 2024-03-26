Российские войска захватили натовский танк, который круче Leopard 2

Рано или поздно любая военная техника, поставляемая западными странами на Украину, оказывается уничтожена или захвачена российскими войсками. Недавно в руки наших солдат попал один из самых продвинутых танков НАТО — шведский Stridsvagn 122.

На днях в Сети появились кадры осмотра российскими военнослужащими подбитого на Украине основного танка шведских сухопутных сил Stridsvagn 122 в модификация Strv 122А. Эта боевая машина — результат серьезной модернизации немецкого Leopard 2A5, в ходе которой его боевые возможности в определенном смысле превзошли даже параметры Leopard 2A6.

Усовершенствование «немца» велось силами шведской оборонной промышленности и было нацелено преимущественно на повышение эффективности танка в условиях лесных ландшафтов и населенных пунктов Швеции. В связи с этим вооружение машины сохранилось в неизменном виде: 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L44 и пара пулеметов калибра 7,62 мм.

Зато защищенность «шведского Леопарда» довели до максимально возможного уровня. Вся лобовая часть танка получила дополнительное бронирование. Кроме того, поверх него установили еще и композитную броню.

Каждый ее элемент представляет собой две мощные пластины из броневой стали, между которыми находится прослойка из специальной керамики, например — корунда. От подкалиберного бронебойного снаряда с твердотельным или урановым сердечником она защищает не особо. Зато от кумулятивных — великолепно.

Фото: lehner-belkaied.de

«Керамика» может быть вдвое эффективней чем броневая сталь. То есть защитные свойства 100-мм слоя корунда эквивалентны 200-мм бронеплите — при попадании кумулятивного боеприпаса. А у Strv 122А керамическими плитами (пусть и не такими толстыми как на «лбу») обвешены еще и борта, а также крыша башни.

За эти и прочие изменения пришлось заплатить существенным увеличением веса: он. вырос с исходных 55 до 62 тонн. Что повлекло необходимость модернизации ходовой части. На Strv 122 установлены усиленные торсионные валы и более крупные тормозные диски. Кроме того, танк получил мощные амортизаторы — такие же применены на немецкой артиллерийской самоходной установке PzH 2000.

В отличии от немецкого «исходника», шведский вариант танка оснастили тепловизионным прицелом второго поколения. Его компьютер управления огнем умеет «обращаться» сразу с 12 видами снарядов. В систему входит лазерный дальномер, 2-плоскостной стабилизатор оружия и прочие современные «прибамбасы».

Strv 122А поставлялись на Украину в камуфляжных комплектах Barracuda, поглощающих инфракрасное и радиолокационное излучение. Благодаря такой опции машина становится малозаметной не только для человеческого глаза, но и для тепловизоров с радарами.

Но как показала практика, на Украине все это не спасает от чуть ли не главных на сегодняшний момент врагов любой бронетехники — ударных беспилотников и противотанковых мин. В частности, подбитый Strv 122А, о котором шла речь в начале материала, подорвался именно на мине, лишившись гусеницы, после чего экипаж сбежал. Поскольку четко понимал: обездвиженная машина долго не проживет — ее добьет либо дрон, либо артиллерия.

Все это еще раз подтверждает, что невозможно (по крайней мере пока) создать неуязвимый супертанк. Умелый и оснащенный противник все равно сумеет вывести боевую машину из строя.