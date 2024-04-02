Какие машины могут защитить российские НПЗ от атак украинских беспилотников

Укронацисты научились стоить беспилотные ударные средства, способные долетать до отдаленных от линии боевого соприкосновения областей России. Какую технику могут противопоставить им отечественные ВС или охрана стратегических объектов?

Еще около месяца назад, когда бандеровский дрон долетел и серьезно повредил ключевое оборудование нижегородского НПЗ в Кстове, портал «АвтоВзгляд» предсказывал, что укротеррористы не ограничатся атаками стратегических объектов на российских территориях, примыкающих к «государству 404».

Тогда мы предположили, что в распоряжении у противника скорее всего уже есть средства для ударов по критической инфраструктуре России на расстоянии порядка 1000-1500 километров от линии боевого соприкосновения. Наша «фантазия» стала реальностью 2 апреля, когда несколько дронов-камикадзе атаковали «Нижнекамский НПЗ» и здания на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

Цели атаки располагаются примерно в 1100 километрах от линии боевого соприкосновения. Судя по опубликованным в телеграм-каналах видео, снятых очевидцами налета, можно понять, что в нем участвовал как минимум один переоборудованный в беспилотник двухместный легкомоторный самолетик А-22 производства украинской компании «Аэропракт», а также что-то вроде дрона (тоже производства хохла) UJ-22 Airborne.

Заметим, что А-22 только по открытым данным было изготовлено в количестве не менее 1000 штук, а сколько экземпляров UJ-22 укры успели наклепать за два последних года — одному Богу известно.

Фото: globallookpress.com

Для нас важно, что и тот, и другой летательные аппараты относительно тихоходны, малозаметны для радиолокаторов, могут лететь на крайне малой высоте и наводиться на цель автономно, по заложенной перед вылетом программе. Что означает относительно малую чувствительность подобной техники к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

При этом украинская беспилотная модификация пилотируемого самолета может нести, по примерным оценкам, боевую часть размером не менее 50 килограммов, а для UJ-22 вес полезной нагрузки заявлен производителем в пределах 20 кг. То есть опасность они представляют серьезную. Но это не означает, что с укродронами нельзя успешно бороться.

Для этого достаточно взять на вооружение опыт самих же хохлов. Ведь их уже два года подряд кошмарят российские дроны с пропеллерным движителем типа «Герань-2». Причем наши беспилотники-камикадзе порой атакуют территорию Украины группами по 50-60 штук разом и практически ежедневно. А не по 3-5-10 единиц, как хохлятские «тарахтелки».

У отечественных изделий размах крыльев составляет всего 2,5 метра. А у вражеских, долетевших до Татарстана, этот параметр лежит в пределах аж 5-6 метров. То есть наши «Герани» — куда более сложная цель для любой ПВО, нежели даже относительно компактный UJ-22.

Фото: globallookpress.com

Тем не менее хохол уже давно применяет против низколетящих «Гераней» мобильные группы зенитчиков на пикапах и легких грузовиках, оснащенных крупнокалиберными пулеметами и спаренными 23-мм установками родом из СССР — ЗУ-23-2. Иногда их комплектуют ночными прицелами. Иногда в паре с пулеметами действует мощный прожектор — тоже смонтированный на автомобильном шасси. Последний в ночное время подсвечивает цель, по которой открывают стрелковый огонь все, кто находится поблизости.

Российским ВС не нужно изобретать велосипед. Достаточно пойти по аналогичному пути. Например, в непосредственной близости от периметра тех же НПЗ разместить по несколько отечественных зенитных машин «Шилка» со счетверенной 23-мм установкой. Наверняка на складах хранения МО России этого добра хватает. Кроме того, есть вариант оперативно установить в кузове любого грузовика спаренную ЗУ-23-2 и поставить на боевое дежурство наравне с «Шилкой».

В конце концов, есть смысл оснащать банальные уазовские «Буханки» в исполнении «Фермер» (с бортовым кузовом) пулеметными тумбами. На которые впоследствии монтируется любой «подручный» пулемет — хоть старый крупнокалиберный 12,7-мм ДШК с хранения, хоть более современный пехотный 7,62-мм РПК. Для поражения таких крупных, медленных и совершенно беззащитных целей как UJ-22 или А-22 подойдет многое из арсеналов МО.

Главное, чтобы военные и руководство страны восприняли всерьез угрозу, которую несут хохлодроны и оперативно создали многочисленное легкое «пулеметное ПВО» вокруг стратегических и военных объектов. Хотя бы из числа служащих Росгвардии, например.