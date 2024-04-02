Какие машины могут защитить российские НПЗ от атак украинских беспилотников

Еще около месяца назад, когда бандеровский дрон долетел и серьезно повредил ключевое оборудование нижегородского НПЗ в Кстове, портал «АвтоВзгляд» предсказывал, что укротеррористы не ограничатся атаками стратегических объектов на российских территориях, примыкающих к «государству 404».
Тогда мы предположили, что в распоряжении у противника скорее всего уже есть средства для ударов по критической инфраструктуре России на расстоянии порядка 1000-1500 километров от линии боевого соприкосновения. Наша «фантазия» стала реальностью 2 апреля, когда несколько дронов-камикадзе атаковали «Нижнекамский НПЗ» и здания на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.
Цели атаки располагаются примерно в 1100 километрах от линии боевого соприкосновения. Судя по опубликованным в телеграм-каналах видео, снятых очевидцами налета, можно понять, что в нем участвовал как минимум один переоборудованный в беспилотник двухместный легкомоторный самолетик А-22 производства украинской компании «Аэропракт», а также что-то вроде дрона (тоже производства хохла) UJ-22 Airborne.
Заметим, что А-22 только по открытым данным было изготовлено в количестве не менее 1000 штук, а сколько экземпляров UJ-22 укры успели наклепать за два последних года — одному Богу известно.
Для нас важно, что и тот, и другой летательные аппараты относительно тихоходны, малозаметны для радиолокаторов, могут лететь на крайне малой высоте и наводиться на цель автономно, по заложенной перед вылетом программе. Что означает относительно малую чувствительность подобной техники к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
При этом украинская беспилотная модификация пилотируемого самолета может нести, по примерным оценкам, боевую часть размером не менее 50 килограммов, а для UJ-22 вес полезной нагрузки заявлен производителем в пределах 20 кг. То есть опасность они представляют серьезную. Но это не означает, что с укродронами нельзя успешно бороться.
Для этого достаточно взять на вооружение опыт самих же хохлов. Ведь их уже два года подряд кошмарят российские дроны с пропеллерным движителем типа «Герань-2». Причем наши беспилотники-камикадзе порой атакуют территорию Украины группами по 50-60 штук разом и практически ежедневно. А не по 3-5-10 единиц, как хохлятские «тарахтелки».
У отечественных изделий размах крыльев составляет всего 2,5 метра. А у вражеских, долетевших до Татарстана, этот параметр лежит в пределах аж 5-6 метров. То есть наши «Герани» — куда более сложная цель для любой ПВО, нежели даже относительно компактный UJ-22.
Тем не менее хохол уже давно применяет против низколетящих «Гераней» мобильные группы зенитчиков на пикапах и легких грузовиках, оснащенных крупнокалиберными пулеметами и спаренными 23-мм установками родом из СССР — ЗУ-23-2. Иногда их комплектуют ночными прицелами. Иногда в паре с пулеметами действует мощный прожектор — тоже смонтированный на автомобильном шасси. Последний в ночное время подсвечивает цель, по которой открывают стрелковый огонь все, кто находится поблизости.
Российским ВС не нужно изобретать велосипед. Достаточно пойти по аналогичному пути. Например, в непосредственной близости от периметра тех же НПЗ разместить по несколько отечественных зенитных машин «Шилка» со счетверенной 23-мм установкой. Наверняка на складах хранения МО России этого добра хватает. Кроме того, есть вариант оперативно установить в кузове любого грузовика спаренную ЗУ-23-2 и поставить на боевое дежурство наравне с «Шилкой».
В конце концов, есть смысл оснащать банальные уазовские «Буханки» в исполнении «Фермер» (с бортовым кузовом) пулеметными тумбами. На которые впоследствии монтируется любой «подручный» пулемет — хоть старый крупнокалиберный 12,7-мм ДШК с хранения, хоть более современный пехотный 7,62-мм РПК. Для поражения таких крупных, медленных и совершенно беззащитных целей как UJ-22 или А-22 подойдет многое из арсеналов МО.
Главное, чтобы военные и руководство страны восприняли всерьез угрозу, которую несут хохлодроны и оперативно создали многочисленное легкое «пулеметное ПВО» вокруг стратегических и военных объектов. Хотя бы из числа служащих Росгвардии, например.