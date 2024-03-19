Почему российские БМПТ «Терминатор» оказались мало востребованы на Украине

До украинских событий, скорее всего, не нашлось бы интересующегося военной техникой человека, кто усомнился в боевой ценности нашего «Терминатора». Ведь ни в одной армии мира не удосужились реализовать концепцию бронированного телохранителя для наступающего танкового подразделения. Задача российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) - «давить» позиции тяжелого пехотного противотанкового вооружения – гранатометчиков и операторов противотанковых ракетных комплексов.
Для борьбы с этой мелкой, но назойливой и грозной опасностью, «Терминатор» получил установку из пары автоматических 30-мм пушек, пару автоматических гранатометов и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. А против вражеской бронетехники в арсенале БМПТ имеется четыре управляемые ракеты ПТРК «Атака-Т». Они могут быть как в бронебойном, так и в термобарическом исполнении. Машина оснащена стабилизированным в двух плоскостях прицелом, работающим как в оптическом, так и в тепловом диапазоне.
Боезапас и оружие вынесены за бронекорпус (он тут позаимствован у танка Т-72), отдельно от трех членов экипажа, размещенных вместе. Машина оснащена более мощной чем у танка, лобовой броней и обвешена плитами динамической защиты. Настоящий «Терминатор»: «умри все живое в радиусе 3500 метров»!
Разумеется, столь многообещающий боец просто обязан был отправиться на СВО! Но там выяснилось, что БМПТ «Терминатор» предназначен для совсем иных условий.
Те, кто придумывал эту машину, наверняка держали в голове картины танковых клиньев, двигающихся через траншеи противника. Примерно как во времена Великой Отечественной войны. Или боев в городских условиях против засевшей в домах пехоты. Да и опыт схваток советской армии с афганскими моджахедами в горных ущельях тоже наверняка учитывался.
Но на Украине все оказалось не так, как виделось в теории. Главными врагами танка там стали беспилотные дроны и мины.
Из-за массового применения последних о лихих танковых атаках пришлось забыть. Военачальники, не усвоившие этого урока, вместо наступления на противника получали по итогу дня десятки выведенных из строя боевых машин – после подрывов на минных полях. Бронетехника на Украине вынуждена наступать только по дорогам и заранее разминированным проходам. В таких условиях БМПТ вынуждена все равно плестись за головным танком в колонне, не имея особых возможностей защитить его.
Вместо «Терминатора» в подобной ситуации куда востребованнее БМП, которая пусть не настолько хорошо вооружена, зато может довезти до самых вражеских окопов или атакуемого опорного пункта группу солдат-штурмовиков. Как, например, например, БМП-3, оснащенная 30-мм автоматической и 100-мм «обычной» пушками.
Второй неприятностью, от которой никакая БМПТ никого не спасет, стали беспилотники. Их массовое применение обеими сторонами конфликта привело к тому, что вся техника «обросла» всевозможными защитными решетками и экранами, а также обзавелась компактными радиоэлектронными «глушилками» управляющих сигналов дронов.
В таких условиях БМПТ «Терминатор» может пригодиться разве что в качестве машины огневой поддержки, когда под рукой нет обычного танка. Вот и получилось, что по-настоящему классная БМПТ «Терминатор» оказалась не особо полезной в СВО.
Хотя не исключено, что с учетом реального опыта, вынесенного российскими военными из украинской «хохлорубки», следующее поколение «Терминатора» получит какие-то новые способности, востребованные для защиты танков. Превратившись, например, помимо прочего, в уникального охотника на беспилотники и истребителя управляемых противотанковых ракет.