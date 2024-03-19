Почему российские БМПТ «Терминатор» оказались мало востребованы на Украине

За те пару лет, что длится спецоперация на территории «страны 404», какие только боевые машины (и поставленные бандеровцам их союзниками, и наши) не «засветились» в СМИ и телеграм-каналах. Но одна из них: грозная по сути и очень любопытная концептуально, так, похоже, и не нашла для себя достойной ниши в украинской компании. Речь идет о БМПТ «Терминатор».

До украинских событий, скорее всего, не нашлось бы интересующегося военной техникой человека, кто усомнился в боевой ценности нашего «Терминатора». Ведь ни в одной армии мира не удосужились реализовать концепцию бронированного телохранителя для наступающего танкового подразделения. Задача российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) - «давить» позиции тяжелого пехотного противотанкового вооружения – гранатометчиков и операторов противотанковых ракетных комплексов.

Для борьбы с этой мелкой, но назойливой и грозной опасностью, «Терминатор» получил установку из пары автоматических 30-мм пушек, пару автоматических гранатометов и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. А против вражеской бронетехники в арсенале БМПТ имеется четыре управляемые ракеты ПТРК «Атака-Т». Они могут быть как в бронебойном, так и в термобарическом исполнении. Машина оснащена стабилизированным в двух плоскостях прицелом, работающим как в оптическом, так и в тепловом диапазоне.

Боезапас и оружие вынесены за бронекорпус (он тут позаимствован у танка Т-72), отдельно от трех членов экипажа, размещенных вместе. Машина оснащена более мощной чем у танка, лобовой броней и обвешена плитами динамической защиты. Настоящий «Терминатор»: «умри все живое в радиусе 3500 метров»!

Разумеется, столь многообещающий боец просто обязан был отправиться на СВО! Но там выяснилось, что БМПТ «Терминатор» предназначен для совсем иных условий.

Фото: globallookpress.com

Те, кто придумывал эту машину, наверняка держали в голове картины танковых клиньев, двигающихся через траншеи противника. Примерно как во времена Великой Отечественной войны. Или боев в городских условиях против засевшей в домах пехоты. Да и опыт схваток советской армии с афганскими моджахедами в горных ущельях тоже наверняка учитывался.

Но на Украине все оказалось не так, как виделось в теории. Главными врагами танка там стали беспилотные дроны и мины.

Из-за массового применения последних о лихих танковых атаках пришлось забыть. Военачальники, не усвоившие этого урока, вместо наступления на противника получали по итогу дня десятки выведенных из строя боевых машин – после подрывов на минных полях. Бронетехника на Украине вынуждена наступать только по дорогам и заранее разминированным проходам. В таких условиях БМПТ вынуждена все равно плестись за головным танком в колонне, не имея особых возможностей защитить его.

Вместо «Терминатора» в подобной ситуации куда востребованнее БМП, которая пусть не настолько хорошо вооружена, зато может довезти до самых вражеских окопов или атакуемого опорного пункта группу солдат-штурмовиков. Как, например, например, БМП-3, оснащенная 30-мм автоматической и 100-мм «обычной» пушками.

Второй неприятностью, от которой никакая БМПТ никого не спасет, стали беспилотники. Их массовое применение обеими сторонами конфликта привело к тому, что вся техника «обросла» всевозможными защитными решетками и экранами, а также обзавелась компактными радиоэлектронными «глушилками» управляющих сигналов дронов.

В таких условиях БМПТ «Терминатор» может пригодиться разве что в качестве машины огневой поддержки, когда под рукой нет обычного танка. Вот и получилось, что по-настоящему классная БМПТ «Терминатор» оказалась не особо полезной в СВО.

Хотя не исключено, что с учетом реального опыта, вынесенного российскими военными из украинской «хохлорубки», следующее поколение «Терминатора» получит какие-то новые способности, востребованные для защиты танков. Превратившись, например, помимо прочего, в уникального охотника на беспилотники и истребителя управляемых противотанковых ракет.