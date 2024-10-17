Российские военкоры насчитали уже 31 модель разнообразной военной техники, используемой бандеровцами в процессе вторжения в Курскую область. В рядах этого «зоопарка» оказался и британский военный грузовик Foden 8x6.

Да что это вообще за транспортное средство такое, — недоуменно спросит большинство читающих эти строки. А вот на Украине в 2023 году Foden 8x6 прогрохотал по страницам всех местных СМИ. Появление тяжелой британской грузовой машины в распоряжении ВСУ подавалось хохлам как мощная помощь НАТО и Запада вообще. А ее технические характеристики описывались исключительно в превосходном ключе.

Итак, несколько десятков «Фоденов» появились у укронацистов благодаря деятельности группки местных олигархов — в качестве пожертвований хохлятской армии. Правда, тамошние блогеры утверждали, что сумма сделки оказалась явно завышена относительно рыночной цены, а финансовое участие бизнесменов в ней было минимальным: львиная доля расходов по покупке ТС легла на плечи украинской казны. То есть, похоже, случился банальный «распил» бюджетных средств, замаскированный под «помощь армии».

Foden 8x6 разработан в конце 1980-ых, в период, когда британский автопром неторопливо, но неотвратимо шел на дно полного банкротства. Эта участь постигла и некогда известную марку Foden, специализировавшуюся на выпуске грузовиков и автобусов. И чтобы хоть как-то поддержать на плаву некогда прочный столп национального автопрома, британское правительство в 1988-ом заказало компании партию из примерно 400 грузовиков с колесной формулой 8x6 для оснащения армейских подразделений.

Фото производителя.

Машину производили примерно до середины 1990-х. После чего завод все же умер. А еще через несколько лет, в начале 2000-х, Foden 8x6 стали потихоньку списывать.

Поскольку в ходе эксплуатации выяснилось, что аппарат прожорлив, капризен и слишком часто требует дорогостоящего ремонта даже основных узлов — силовых агрегатов и подвески.

С тех пор на стоянках продавцов подержанной техники в Британии пылятся сотни армейских «Фоденов» со смешными (по меркам кромтранса) пробегами в 15 000-20 000 км на одометре. Однако толп желающих приобрести их как не было 20 лет назад, так и нет сейчас. Пока не появились украинские деятели, которым удалось сбагрить этот залежалый товар.

Большинство доставшихся хохлу Foden 8x6 укомплектованы системой мультилифта с крюком и гидроцилиндрами для самопогрузки/разгрузки платформы, расположенной за кабиной. На ней может размещаться стандартный 20-футовый контейнер.

Дело в том, что в британской армии «Фодены» использовались преимущественно именно в таком оснащении — для перевозки боеприпасов в составе подразделений самоходных 155-мм гусеничных гаубиц AS90. Лишь изредка Foden 8x6 применялись в качестве транспорта для кабин с оборудованием радиолокационных комплексов и в качестве топливозаправщиков.

Фото производителя.

Так что хохлы, скорее всего, используют пока еще не сломавшиеся и не сожженные российскими беспилотниками «Фодены» именно для перевозки всевозможного военного имущества. Платформа 18-тонной машины способна взять 15 тонн груза.

То есть теоретически, Foden 8x6 может применяться для перевозки, например, 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Или БМП-2.

Но нюанс в том, что в качестве двигателя у Foden 8x6 применен редкий и капризный мотор Rolls Royce Perkins 350MX Eagle: 12,7-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель мощностью 350 л.с. Да и шестиступенчатая трансмиссия ZF Ecomat HP 600 тоже не демонстрирует чудес надежности. Запчасти же них редки и дороги. Собственно, и по этой причине тоже «Фодены» не пользуются популярностью у граждански эксплуатантов.

Поэтому не исключено, что замеченный в Курской области хохлятский Foden 8x6 — одна из последних, оставшихся в распоряжении ВСУ машин этой марки. И в ближайшее время грузовик либо будет уничтожен российскими войсками, либо сломается сам, превратившись в недвижимость.