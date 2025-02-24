Еще один образец вражеской техники, активно применяемой в боях на Украине, это броневик «Козак». Портал «АвтоВзгляд» познакомился с его характеристиками, а военный эксперт указал на основную уязвимость этой машины.

Российские войска в ходе СВО регулярно уничтожают и захватывают большое количество военной техники противника, среди которой часто встречаются украинские бронированные автомобили «Козак», разработанные в 2008-2009 годах научно-производственным объединением «Практика» для сил специальных операций.

Это семейство бронированных автомобилей, соответствующих стандартам класса MRA для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, патрулирование, транспортировку личного состава и участие в боевых операциях. В 2015 году, в разгар противостояния с еще не признанными тогда республиками Донбасса, на вооружение киевского режима были приняты первые броневики в модификации «Козак-2».

В 2009-ом в качестве шасси для этой машины стали использоватьIveco EuroCargo, а для поздней версии было выбрано шасси коммерческого грузовика Ford F550. Наиболее распространенная модификация броневика, «Козак-2», соответствует стандарту STANAG 4569 Level 1 (защита от пуль 7,62x51 мм и осколков). А «Козак-5» может похвастать усиленной броней (STANAG 4569 Level 2, которая, впрочем, также не способна защитить от крупнокалиберных зарядов), и дополнительной противоминной защитой днища (выдерживает подрыв до 6 кг тринитротолуола).

Фото globallookpress.com

Двигатель броневика — турбодизельный Iveco и объемом 5,9 литров мощностью 279 л.с. Скорость — до 120 км/ч по шоссе, запас хода — 800 км. «Козак» оснащен независимой подвеской, которая повышает проходимость на сложном рельефе.

Масса достигает 4 т при полном вооружении (базовые варианты — пулеметы калибра 7,62 мм или 12,7 мм). Также машина может оснащаться 30-мм или 40-мм автоматическим гранатометом. Экипаж «Козака» — два-три человека, но в зависимости от модификации он может принять десант численностью от шести до 11 человек.

Помимо «Козак-2», который представляет собой базовую версию броневика, в распоряжении ВСУ, как уже говорилось, имеются «Козак-5» с улучшенным бронированием и увеличенной вместимостью. А с недавних пор формирования киевского режима стали получать новейшие «Козак-7» (тяжелая версия с модульной броней и расширенными возможностями вооружения). Например, такой аппарат захватили в октябре минувшего года в Курской области бойцы десантно-штурмового подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии.

Если говорить про имеющиеся у российской армии аналоги этой украинской разработки, то достаточно вспомнить бронеавтомобиль «Тигр», замечает военный аналитик Виктор Литовкин. Это очень удачная машина, которая также приспособлена для установки пулеметных турелей. Но даже не в наличии у России достойных аналогов состоит основная проблема украинских «Козаков». Эти ТС обладают ограниченной защитой, и их массовое применение на передовой в зоне современного вооруженного конфликта делает их особенно уязвимыми перед нашими FPV-дронами, подчеркивает эксперт.

Фото globallookpress.com

«Козак» стал одним из символов модернизации украинского ВПК. Однако в условиях боевых действий в зоне СВО он явно не сверкает лучами славы. Так, уже к концу 2022 года из имевшихся на вооружении ВСУ почти восьмидесяти «Козаков-2» войска России уничтожили и захватили не менее 55-и.

Украинские бронемашины «Козак» в зоне СВО часто становятся легкой добычей российских дроноводов. А отдельные экземпляры получают «вторую жизнь» в качестве трофеев, выставляемых в городах России на публичных площадках, доступных для посещения многочисленными зрителями.