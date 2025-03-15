Забить мамонта: под Харьковом уничтожен тяжелый транспортер танков MAN HX81 8x8

MAN HX81 — представитель, мягко говоря, не самого массового класса техники, имеющейся у ВСУ. Тяжелый транспортер танков — агрегат редкий. Потеря даже одной из таких машин крайне болезненна для хохла. На этот раз военный тягач был уничтожен вдали от линии фронта российским беспилотником-камикадзе.

Тяжелый тягач с прицепом, способный перевозить танки, не особо заметная для широкой публики, но незаменимая в военной логистике машина. Такие машины используют для переброски тяжелой техники на большое расстояние. Ресурс мотора и узлов ходовой части того же танка или БМП на самом деле не особо невелик. Хотя бы потому, что срок жизни бронемашины на поле исчисляется часами, а иной раз и минутами.

Тратить серьезные ресурсы на оснащение мотором-долгожителем пусть и грозного, но «расходника» смысла особого нет. Поэтому после марша своим ходом длиной в сотню-другую километров боевая машина может потребовать серьезного ТО или даже ремонта вместо выполнения боевой задачи.

Еще в 2022 году стало известно об отправке Германией на Украину сотни MAN HX81. Столь масштабные поставки «танковозов» объясняются просто. НАТО уже тогда планировало оснастить бандеровцев своей тяжелой бронетехникой. Дело в том, что и немецкий Leopard 2, и американский M1 Abrams, и британский Chelleger 2 весят существенно более 60 тонн.

А у хохла просто физически не было транспортных средств, способных справиться с такими нагрузками. Ведь советские модели танков, имевшиеся на тот момент в распоряжении укроармии, весят менее 50 тонн. Соответственно, парк бандеровксих «танковозов» физически не смог бы совладать с западными «подарочками». Вот и пришлось НАТО «подогнать» укронацистам не только свои танки, САУ и БМП, но и средства для их транспортировки.

Тягач MAN HX81 «Mammut» («мамонт») выпускается оборонным предприятием Rheinmetall MAN MilitaryVehicles. В качестве поставщиков крупных узлов и агрегатов выступают MAN Nutzfahrzeuge AG, Daimler AG, Steyr-Werke A.G., ZF Friedrichshafen AG, Deutz AG, Rotzler GMBH и прочие. В конструкцию машины заложен серьезный запас по надежности. Срок службы каждого «Мамонта» должен составить не менее 20 лет, а пробег — свыше 300 000 км.

У HX81 четырехосное полноприводное шасси. Две передние оси — управляемые. Габариты — 9,46х2,55х4,16 метра. Собственная масса — 27 тонн. Полная масса автопоезда может достигать 130 тонн, причем из них 70 тонн занимает полезная нагрузка, размещенная на специальном прицепе-трале. Последний имеет семь осей с гидропневматической подвеской, пять из которых оснащены подруливающими устройствами. На прицепе может разместиться техника длиной до 11,8 метра и шириной три метра.

В движение эта махина приводится дизельным 17-литровым V8 мощностью 680 л.с. с крутящим моментом в 2700 Нм. КП — 12-ступенчатый «автомат». Компоновка кабины и мотора — бескапотная. Причем радиатор охлаждения двигателя вынесен в тыловую часть кабины — для пущей сохранности. Машина может разгоняться по шоссе почти до 90 км/ч.

В бронированной кабине HX81 размещаются четверо, включая водителя. Ее защита способна противостоять пулям натовского калибра 7,62х51 мм. Опционально на крыше тягача может располагаться дистанционно управляемый модуль с 7,62-мм пулеметом.

В качестве стандартного оборудования на «Мамонта» устанавливаются две 20-тонные лебедки, предназначенные для затаскивания на трал несамоходного груза. Кроме того, в передней части тягача имеется еще одна лебедка, предназначенная для самовытаскивания. Ее тяговые возможности куда более скромны — всего одна тонна.

Нужно отдать должное немцам: они снабдили хохла действительно хорошей техникой в виде MAN HX81. Поэтому особенно жаль, что эти тягачи оказываются в объективах российских ударных дронов реже, чем хотелось бы. Но ничего: рано или поздно на Украине «Мамонты» будут выбиты так же, как в свое время и древние шерстистые слоны.