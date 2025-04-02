Ежик в тумане 2.0: в Курской области захвачен новейший турецкий бронеавтомобиль

Казалось бы, уже пора перестать удивляться новинкам боевой техники НАТО, отбитым российскими войсками у хохла. Однако захват новейшего турецкого броневика Kirpi второго поколения, оказавшегося на вооружении ВСУ, не может не вызывать интереса.

На днях выяснилось, что в процессе бегства из Курской области бандеровцы бросили там, помимо прочего военного имущества, еще и вполне исправный турецкий бронеавтомобиль Kirpi 2. Ничего необычного? А вот и нет. Турция объявляла о поставках на Украину исключительно Kirpi первого поколения. В СМИ упоминалось о 200 машинах, отправленных ВСУ. Про более современную версию Kirpi 2 нигде и ничего не звучало.

А по факту, как выясняется, турки снабдили укронацистов самым современным MRAP — боевой машиной для перевозки пехоты с повышенной защитой от взрыва. Первый Kirpi (в переводе с турецкого — «ежик») был разработан компанией BMC Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. еще в начале «нулевых». Около 500 таких аппаратов несли службу в составе турецкой армии, а также экспортировались в ряд стран Африки.

Kirpi 2, фактически модернизированный вариант Kirpi 1, впервые был представлен публике в 2019 году. С тех пор турецкая армия приступила к переходу на новую боевую машину. А оставшиеся не у дел Kirpi 1, судя по всему, продавали хохлу. Заметим также, что за прошедшее с 2019-го время несколько десятков новеньких Kirpi 2 появились в распоряжении воинских формирований Туниса и Ливии. И, втихушку, у хохла, как выяснилось.

Фото defenceturk net

Внешне Kirpi 2 от Kirpi 1 проще всего отличить спереди. У модернизированной версии капот гораздо меньше скошен вперед. Кроме того, у «ежика» второго поколения огромная (по сравнению с предшественником) радиаторная решетка. Скорее всего, на такое изменение капота конструкторам пришлось пойти по двум причинам.

Во-первых, мощность дизельного мотора подняли с 350 до 370 л.с. Во-вторых, опыт реальной эксплуатации в жарком климате, скорее всего, выявил необходимость увеличить эффективность охлаждения двигателя — за счет повышения площади и внутреннего объема радиатора. Принципиально же конструкция боевой машины не изменилась.

Ее корпус все также сварен из бронелистов, обеспечивающих противопульную защиту (от 7,62x51 мм пулеметного патрона), а также выдерживающих срабатывание взрывного устройства мощностью до 8 кг под днищем. Оно тут как и у большинства MRAP V-образного профиля, отклоняющего взрывную волну в стороны.

Габариты Kirpi 2 составляют 7425х2865х3827 мм (с учетом орудийной башни на крыше). Боевой вес — 19 тонн. Привод — постоянный 4х4. Дорожный просвет — 400 мм. Максимальная скорость — 100 км/ч по дороге. Броневик рассчитан на перевозку 10-12 пехотинцев в полной амуниции. Для входа и выхода людей предназначены две двери по бокам кабины водителя и откидная аппарель в корме. Машина стандартно вооружается дистанционно управляемым модулем в башенке на ее крыше. В нем, как правило, размещен пулемет либо 7,62-мм, либо 12,7-мм.

Фото defenceturk net

Отправка турками на Украину стоящего на вооружении их армии МРАП вряд ли преследовала цель существенно повлиять на ситуацию на поле боя. Что старый, что новый «ежики» примерно сопоставимы по своим возможностям и характеристикам. Скорее всего, турецким военным и разработчикам боевой техники было интересно проверить. как ведет себя их детище в условиях полноценного военного конфликта.

Так что общее число Kirpi 2 в распоряжении ВСУ вряд ли превышает десяток-другой единиц. Как бы то ни было, турки, видимо, выяснили (и еще выяснят) что хотели. А отечественные оружейники теперь получат возможность узнать все о состоянии современного натовского «MRAPостроения». И применять полученные знания при конструировании отечественной бронетехники.