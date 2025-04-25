Багги-робот: когда он появится на передовой

Новое перспективное робототехническое решение на базе багги, наделенное автономной системой управления, представила на днях в США компания Overland AI. Иными словами, речь идет про мобильный беспилотный аппарат на колесной базе, передвигающийся по суше. Военный аналитик Виктор Литовкин поделился с порталом «АвтоВзгляд» своей оценкой инновационной разработки.

Такие маневренные и сравнительно компактные средства передвижения как багги, стали довольно востребованным техническим решением в зоне СВО. Они используются и для переброски малочисленных боевых групп, и для транспортировки раненых, и для доставки небольших грузов. Поэтому новая американская разработка закономерно вызывает особый интерес.

Ведь и в России есть подобные машины собственной конструкции, которые уже прошли «обкатку». В том числе — «за ленточкой», где также неплохо зарекомендовали себя. Отечественные автономные вездеходы способны выдерживать экстремальные нагрузки, разгоняясь по шоссе до 140 км/ч, а по пересеченной местности набирая 100 км/ч и больше, что критически важно на линии боевого соприкосновения.

При этом современные российские багги, как замечает военный аналитик Виктор Литовкин, это такие средства передвижения, которые при несложной доработке вполне могут превращаться в автономные дистанционно управляемые устройства. Оснащение необходимыми приемопередатчиками позволит превратить эту легкую четырехколесную машину в беспилотный наземный аппарат.

Фото globallookpress.com

В нашей стране необходимые технологии существуют и уже эффективно используются в украинском конфликте, уточняет эксперт.

Достаточно вспомнить гусеничные роботизированные мини-платформы, которые наши войска успешно применяют для доставки взрывчатых средств к оборонительным линиям противника. Понятно, что при некоторой доработке вместо гусеничной платформы вполне может использоваться и платформа, на которой основан багги.

Следовательно, само по себе американское изобретение не является чем-то из ряда вон выходящим, указывающим на некое отставание военно-технической мысли в России от того, что сейчас могут предложить США. И при возникновении такой необходимости, скорее всего, и у нас подобные решения увидят свет в предельно сжатые сроки, делает вывод собеседник портала «АвтоВзгляд».

Литовкин признает, что у него нет информации о том, что сейчас нашими военными в зоне СВО применяются устройства, схожие с тем, которое представила компания Overland AI. Возможно потому, что до сих пор острая необходимость в подобных решениях на поле боя просто не возникала. Если же она появится, то, уверен специалист, у армии России вскоре появятся собственные багги-роботы.