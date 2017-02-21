Citroёn объявил дату начала продаж Jumpy нового поколения

На российском рынке фургон Jumpy будет представлен в трех вариантах кузова: Compact — длиной 4,60 м, Standart — 4,95 м и удлиненный Long — 5,30 м, при высоте от 1940 до 1950 мм. Автомобили выпускаются с двумя колесными базами — 2925 и 3275 мм — и двумя полными массами: 2,5 и 3,0 тонны. Объем грузового отсека варьируется от 4,6 до 6,6 м³, а погрузочная длина — от 2162 до 4024 мм в зависимости от модификации модели: со стационарной или модульной перегородкой Moduwork и сиденьями, которые складываются в ровный пол.

Jumpy новой генерации построен на модульной платформе EMP2, благодаря которой инженерам удалось снизить массу автомобиля на 100−150 килограммов по сравнению с предшественником. Моторная линейка нового фургона включает в себя дизельные 1,6-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и двухлитровый 150-сильный двигатель. В паре с моторами будут трудится пяти- или шестиступенчатая «механика», а также шестидиапазоная автоматическая коробка передач.

Цены на новый автомобиль объявят в марте. Напомним, фургон нынешнего поколения Jumpy Multispace предлагается покупателям по цене от 1 728 000 рублей.