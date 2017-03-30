KIA показала еще одну версию нового Stinger

«Стингер» вооружен 3,3-литровым 365-сильным V6, агрегатированным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В базовом исполнении привод предлагается на задние колеса, однако за дополнительную плату можно обзавестись и полноприводной версией. Лифтбэк разгоняется до сотни за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 244 км/ч.

Ключевое отличие европейского KIA Stinger, который корейцы показали в начале марта, от южнокорейского заключается в том, что последний не располагает более экономичными двухлитровым мотором с наддувом и 2,2-литровым турбодизелем. К слову сказать, с последним лифтбэку требуется 8,5 секунды, чтобы развить скорость в 100 км/ч.

Cтарт продаж «Стингера» намечен на конец нынешнего года — новинка появится и у российский официальных дилеров.