АВТОВАЗ представил спортивную LADA XRAY

Так, на стенде LADA гости мероприятия могут «потрогать» и даже пройти тест-драйв на открытой площадке автомобилей Vesta и XRAY в модификации Luxe, которая отличается 1,8-литровым двигателем, агрегатированным с автоматической коробкой передач. XRAY, в свою очередь, обзавелся и спортивной версией с дополнительным обвесом, но вот технические подробности новинки пока не сообщаются. Кроме этого на выставке представлены несколько вариаций модели Kalina: Cross, NFR и Rally, сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, «Мир автомобиля» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге на протяжении вот уже 26 лет. В мероприятии принимают участие как отечественные, так и зарубежные производители машин и автокомпонентов. В этом году выставка проходит с 6 по 9 апреля в Петербугском спортивно-концертном комплексе.