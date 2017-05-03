Skoda выпустила миллионный Superb

— Эта важная веха в жизни компании демонстрирует высочайший профессионализм всей команды Skoda. Сегодня Superb — один из лучших и самых успешных автомобилей среднего класса, — говорит член совета директоров компании Михаэль Оэльеклаус.

В продаже Skoda Superb нынешнего третьего поколения появилась в марте 2015 года, и с тех пор официальным дилерам в странах, где представлена марка, удалось реализовать около 250 000 автомобилей. Однако в России модель особой популярностью не пользуется: в первом квартале нынешнего года в пользу лифтбэка сделали выбор всего 378 человек.

Напомним, что на сегодняшний день обзавестись чешским лифтбэком можно, заплатив как минимум 1 300 000 рублей. За эти деньги покупатель получит машину, оснащенную 125-сильным мотором и шестиступенчатой «механикой», в комплектации Active.