3 новых бюджетных кроссовера за 1 000 000 рублей

Фото: Вячеслав Василенко
Наряду с новым поколением Land Rover Discovery и дизельным Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке этой весной появились и куда более дешевые предложения в сегменте SUV. С самыми любопытными из них познакомился портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Несмотря на стабилизацию курсов валют и вроде бы идущий на убыль кризис, покупательская активность населения лучше не стала. Засматриваться на спецверсии Subaru XV или ждать появления в продаже явно недешевого Peugeot 3008 потребители в массе своей не желают (читай — не могут себе позволить). Да и ставки по кредитам в условиях стагнирующего рынка лояльными, увы, не становятся.

Одна надежда на бюджетный сегмент, который так или иначе имеет шансы привлечь покупателей. Поэтому стимулируя продажи, производители предлагают потребителям все новые модели и модификации своих изделий. Посмотрим, какие новинки нам принесла весна.

Фото: Вячеслав Василенко

HYUNDAI CRETA 1.6 4WD

Наконец-то корейцы «поженили» младшую «Крету» с полным приводом — теперь он доступен на модификации авто с 1,6-литровым мотором мощностью 123 силы. Причем, как с «механикой», так и с «автоматом».

Кроме того, кроссовер обзавелся свежей комплектацией Comfort Plus, дополненной светодиодной оптикой с противотуманками и возможностью подсвечивать повороты. Помимо прочего, версия Active получила расширенный пакет опций, ранее доступных лишь в «топе». Что же до ценников, то полноприводная Creta обойдется покупателям в 964 900 рублей — на 200 000 дешевле, чем прежде. Доплата за АКП составит без малого 170 000 «деревянных».

Фото: Nissan

NISSAN TERRANO 2017

Японский «копипаст» Renault Duster 2017 модельного года получил функцию обогрева лобового стекла и возможность удаленного запуска двигателя. Среди прочих улучшений — посвежевшая навигационная система, новая камера заднего вида, иного дизайна «баранка» с подрулевым рычажком управления музыкой и круиз-контроль. Порадует владельцев и свежие материалы отделки салона. Разумеется, не обошлось без системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Под капотом по-прежнему может трудиться 1,6-литровый движок о 114 «лошадях», либо старший мотор мощностью 143 л.с. Коробка передач — на выбор — пяти- и шестискоростная «механика» или шестидиапазонная АКП. Стартовый прайс на переднеприводный «Террано» составляет 925 000 рублей. Кроссовер со всеми плюшками и полным приводом обойдется минимум в 1 220 000 отечественных дензнаков.

Фото: FAW

FAW BESTURN X80

С опозданием на три года китайцы все же привезли к нам свой модный кроссовер с индексом Х80. Пока автомобиль можно купить только в промежуточной версии Comfort, располагающей кондиционером, круиз-контролем, парктроником, датчиками давления в шинах и исчерпывающим по меркам бюджетного сегмента набором активной и пассивной безопасности. Понятное дело — имеется полный электропакет и мультимедийный комплекс с аудиосистемой, поддерживающей, в частности, МР3-формат.

Что под капотом? Здесь разместился вполне себе шустрый 2-литровый 142-сильный бензиновый мотор, агрегатированный с шестиступенчатым «автоматом». Цена машины стартует с отметки в 1 149 000 рублей.

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3 мая 2017
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