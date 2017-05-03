3 новых бюджетных кроссовера за 1 000 000 рублей

Несмотря на стабилизацию курсов валют и вроде бы идущий на убыль кризис, покупательская активность населения лучше не стала. Засматриваться на спецверсии Subaru XV или ждать появления в продаже явно недешевого Peugeot 3008 потребители в массе своей не желают (читай — не могут себе позволить). Да и ставки по кредитам в условиях стагнирующего рынка лояльными, увы, не становятся.

Одна надежда на бюджетный сегмент, который так или иначе имеет шансы привлечь покупателей. Поэтому стимулируя продажи, производители предлагают потребителям все новые модели и модификации своих изделий. Посмотрим, какие новинки нам принесла весна.