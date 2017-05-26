Mazda, Nissan и Volkswagen отчитались о результатах российских продаж

А вот продажи другого японского автопроизвоителя — компании Nissan — напротив, на 23,5% снизились до 5484 реализованных автомобилей. По статистике, в апреле самым востребованным среди «Ниссанов» стал кроссовер X-Trail, разошедшийся тиражом в 1662 машины (+5,3%). Далее следует еще один SUV — Qashqai (1618 машин; +29,6%), а на третьей строчке расположился седан Almera (1175 экземпляров; −20,9%).

Что же до Volkswagen, то у немцев российские дела обстоят достаточно хорошо: по итогам минувшего месяца продажи выросли на 25% с 5605 до 7001 автомобилей в сравнении с результатами апреля 2016-го. Лидерскую позицию по-прежнему удерживает седан Polo (3948 машин; +6,4%), а на второй строчке, как и раньше, располагается кроссовер Tiguan (2205 штук). Но нельзя не отметить тот факт, что спрос на эту модель взлетел аж на 205,8% — еще немного, и «Тигуан» подвинет лидера. Замыкает же ТОП-3 самых продающихся моделей марки теряющая позиции Jetta — этими седанами обзавелись в прошлом месяце всего 376 россиян (-25%).