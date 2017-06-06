АВТОВАЗ рулит: самые провальные российские автомобили

MARUSSIA

Проект Marussia шоу-мена Николя Фоменко успехом не увенчалась. Все его «Маруси» — ни модель B1, ни B2 — своего покупателя так и не нашли. Хотя в 2007 году Россия сильно возгордилась появлением первого отечественного суперкара. И гордилась им аж целый год, пока грянувший кризис добил и без того мертворожденного.

И хотя чтец прибауток на «Русском Радио» попросил помощи в сумме 60 000 000 рублей у банка «Петрокоммерц», которые и получил, делу это не помогло. Г-н Фоменко довольно быстро просадил их в «Формуле-1» ради формального, по сути, участия Marussia в королевских гонках— за четыре года присутствия в Чемпионате машина ничего, кроме неудач команде не привезла.

В итоге фоменковская компания перестала выплачивать своим сотрудникам зарплаты, а затем и вовсе уволила их. Долги по зарплате работникам составили по оценкам российской прокуратуры 20 000 000 рублей. Еще на 65 000 000 набралось неоплаченных кредитов, которые несостоявшийся бизнесмен не может погасить до сих пор.