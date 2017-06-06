АВТОВАЗ рулит: самые провальные российские автомобили

А вот о проектах, которые по тем или иным причинам так и не смогли взорвать даже отечественный рынок, не говоря уже о глобальном, знают далеко не все. Портал «АвтоВзгляд» вспомнил самые провальные российские автомобили, разочаровавшие самих создателей.
VOLGA SIBER
Покупка в 2006 году линии по выпуску американского Chrysler Sebring для производства российской Volga Siber обошлась Горьковскому автозаводу в баснословные даже по нынешним временам 300 000 000 долларов. При этом из ворот предприятия выехало всего 2000 машин (предполагалось штамповать по 60 000 экземпляров ежегодно), что обернулось для ГАЗа серьезными убытками.
Потребителей не вдохновили ни модный внешний вид старого «Крайслера», ни 2,4-литровый мотор, ни автоматическая коробка передач. В итоге спустя четыре года тщетных попыток закрепить модель на рынке, ее производство было остановлено, а на мощностях завода «прописались» заморские Volkswagen и Skoda.
MARUSSIA
Проект Marussia шоу-мена Николя Фоменко успехом не увенчалась. Все его «Маруси» — ни модель B1, ни B2 — своего покупателя так и не нашли. Хотя в 2007 году Россия сильно возгордилась появлением первого отечественного суперкара. И гордилась им аж целый год, пока грянувший кризис добил и без того мертворожденного.
И хотя чтец прибауток на «Русском Радио» попросил помощи в сумме 60 000 000 рублей у банка «Петрокоммерц», которые и получил, делу это не помогло. Г-н Фоменко довольно быстро просадил их в «Формуле-1» ради формального, по сути, участия Marussia в королевских гонках— за четыре года присутствия в Чемпионате машина ничего, кроме неудач команде не привезла.
В итоге фоменковская компания перестала выплачивать своим сотрудникам зарплаты, а затем и вовсе уволила их. Долги по зарплате работникам составили по оценкам российской прокуратуры 20 000 000 рублей. Еще на 65 000 000 набралось неоплаченных кредитов, которые несостоявшийся бизнесмен не может погасить до сих пор.
Ё-МОБИЛЬ
То ли имиджа ради, то ли потехи Владимира Путина для, но в 2010 году олигарх Прохоров инвестировал свыше 150 000 000 евро в строительство российского гибрида с многозначительным названием «Ё-мобиль». И даже устроил машине сумасшедшую рекламу, усадив за ее руль президента страны, сумевшего проехать на «будущем отечественного автопрома» несколько метров.
Однако на этом жизнь смешной с виду зверушки с древним «фиатовским» мотором под капотом и импортными батареями и оборвалась. Для окончательной реализации проекта г-ну Прохорову потребовалось еще несколько миллиардов, с которыми он расставаться явно не хотел, а бюджетных денежек не выбил.
В итоге идея создания серийного русского «гибридомобиля» канула в Лету, а его техническую документацию Ё-владелец совершенно бесплатно передал для последующих издевательств в НАМИ.
TAGAZ AQUILA
С самого начала идея собирать на бывшем комбинате детского питания пародию на спорткар из стеклопластика доверия не внушала. Но это не помешало обанкротившемуся к 2013 году ТагАЗу выпустить около 100 экземпляров Aquila вместо заявленных 15 000.
Хозяин завода Михаил Парамонов, понабравший кредитов на реализацию своей задумки и не только, перебрался во Францию, где объявил себя банкротом. Что, впрочем, не сильно огорчило кредиторов — по иску «Газпромбанка» на заграничное имущество бизнесмена, включая виллу, суд наложил арест.
Правда, неугомонный российский коммерсант успел создать за рубежом фирму, которая даже начала принимать заказы на вроде бы слегка модернизированную Aquila, но под другим именем. Только вот до массового производства машине — как АВТОВАЗу до сокращения своих многомиллиардных долгов.