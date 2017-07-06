Ford Focus четвертого поколения тестируют в Германии

В российском представительстве Ford порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что в ближайшие пару лет на отечественном рынке смены поколений у модели Focus не предполагается. Судя по всему, нас ожидает повторение истории с текущим поколением другой модели Ford — Mondeo. Напомним, что продажи этих машин начались в нашей стране через несколько лет после того, как это произошло на американском рынке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что в моторную гамму модели, судя по всему, войдут 99-, 123- и 138-сильные бензиновые двигатели EcoBoost объемом в 1,3 литра, а также 1,5- и 2-литровые агрегаты мощностью до 275 л. с., которые «поселятся» под капотом «заряженной» версии ST-Line. Помимо этого покупателям предложат и модификации с 1,5-литровым дизельным мотором. В качестве коробки передач, вероятнее всего, выступит шестиступенчатый «робот» Powershift. Стоит также отметить, что в стандарте модель оснастят системой переднего привода, а в более мощных модификациях ведущими станут все четыре колеса.