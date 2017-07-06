Ford Focus четвертого поколения тестируют в Германии

Ford Focus в кузове седан следующего, четвертого по счету поколения застигли во время испытаний на дорогах Европы автомобильные фотошпионы. Насколько можно судить, глядя на замаскированный камуфляжем кузов машины, модель не получит совсем уж революционных изменений в экстерьере, однако слегка прибавит в габаритах. По фотографиям можно с уверенностью говорить лишь о полностью новом дизайне «морды» и кормы, а также контуров задней и передней оптики. Форма боковых зеркал заднего вида также стала более причудливой. Кроме того, бросается в глаза радикальное изменение места расположения лючка бензобака.
В российском представительстве Ford порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что в ближайшие пару лет на отечественном рынке смены поколений у модели Focus не предполагается. Судя по всему, нас ожидает повторение истории с текущим поколением другой модели Ford — Mondeo. Напомним, что продажи этих машин начались в нашей стране через несколько лет после того, как это произошло на американском рынке.
Ранее портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что в моторную гамму модели, судя по всему, войдут 99-, 123- и 138-сильные бензиновые двигатели EcoBoost объемом в 1,3 литра, а также 1,5- и 2-литровые агрегаты мощностью до 275 л. с., которые «поселятся» под капотом «заряженной» версии ST-Line. Помимо этого покупателям предложат и модификации с 1,5-литровым дизельным мотором. В качестве коробки передач, вероятнее всего, выступит шестиступенчатый «робот» Powershift. Стоит также отметить, что в стандарте модель оснастят системой переднего привода, а в более мощных модификациях ведущими станут все четыре колеса.