Объявлена дата российской презентации нового кроссовера Toyota

Понятное дело, что интригу производитель будет сохранять до конца. Однако — к гадалке не ходи — японцы наконец-то представят нашим соотечественникам компактный кроссовер Toyota C-HR, который получил документ ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), проливающий свет на технические подробности авто, еще в январе.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, 27 июля в Москве состоится «презентация новой модели Toyota». Вот только о каком автомобиле идет речь, представители японского бренда уточнить, увы, отказались.
Эти сведения подтвердили порталу «АвтоВзгляд» и собственные источники в представительстве марки, сообщившие также, что продажи конкурента Nissan Juke с 1,2-литровым турбомотором, развивающим 116 «лошадей», и более мощным 148-сильным «атмосферником» начнутся в России осенью.
Любопытно, но по другой версии японцы готовят громкую презентацию большого кроссовера Toyota Highlander, который уже продается на нашем рынке с января. Не исключено, что «тойотовцы» решили привлечь к обновленному автомобилю со скромными продажами интерес многочисленных журналистов и автокритиков.
Впрочем, так это или нет — узнаем через пару дней.
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