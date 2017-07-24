Объявлена дата российской презентации нового кроссовера Toyota

Любопытно, но по другой версии японцы готовят громкую презентацию большого кроссовера Toyota Highlander, который уже продается на нашем рынке с января. Не исключено, что «тойотовцы» решили привлечь к обновленному автомобилю со скромными продажами интерес многочисленных журналистов и автокритиков.

Впрочем, так это или нет — узнаем через пару дней.