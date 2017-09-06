Nissan рассекретил новый Leaf

При крутящем моменте 320 Нм, разгон нового Leaf от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды. Дальность пробега нового автомобиля увеличена до 378 км, что, согласно исследованиям, соответствует потребностям 80% европейских водителей. В следующем году Nissan представит версию с увеличенной мощностью двигателя и емкостью аккумулятора с еще большим запасом хода.

Технологии интеллектуального вождения (Nissan Intelligent Mobility), провозглашенная Nissan и воплощенная в новом автомобиле, базируется на трех компонентах. Первый из них — ProPILOT, система автономного вождения, используемая на шоссе в рамках одной полосы, которая снижает напряжение и позволяет водителю расслабиться.

Второй компонент — технология ProPILOT Park, которая будет контролировать все повороты, увеличение скорости, торможение и выбор передачи, автоматически направляя автомобиль к месту парковки. Функция упрощает процесс парковки для водителей с любым уровнем опыта вождения.