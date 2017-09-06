Nissan рассекретил новый Leaf

Фото Nissan
Японский производитель представил новый Nissan Leaf, продажи которого в Европе запланированы на январь 2018 года. Экстерьер модели выполнен по мотивам прототипа IDS Concept, дебютировавшего на автосалоне в Токио в 2015 году. Благодаря новой электрической силовой установке электрокар обладает увеличенным запасом хода и улучшенными динамическими показателями.
Иван Флягин

При крутящем моменте 320 Нм, разгон нового Leaf от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды. Дальность пробега нового автомобиля увеличена до 378 км, что, согласно исследованиям, соответствует потребностям 80% европейских водителей. В следующем году Nissan представит версию с увеличенной мощностью двигателя и емкостью аккумулятора с еще большим запасом хода.

Технологии интеллектуального вождения (Nissan Intelligent Mobility), провозглашенная Nissan и воплощенная в новом автомобиле, базируется на трех компонентах. Первый из них — ProPILOT, система автономного вождения, используемая на шоссе в рамках одной полосы, которая снижает напряжение и позволяет водителю расслабиться.

Второй компонент — технология ProPILOT Park, которая будет контролировать все повороты, увеличение скорости, торможение и выбор передачи, автоматически направляя автомобиль к месту парковки. Функция упрощает процесс парковки для водителей с любым уровнем опыта вождения.

Третий компонент — технология e-Pedal, позволяющая стартовать, набирать и снижать скорость и останавливаться, просто регулируя силу воздействия на педаль акселератора. Если водитель отпускает педаль газа, автоматически срабатывает регенеративный и механический тормоз, благодаря чему автомобиль полностью останавливается. Пока педаль акселератора неподвижна, автомобиль способен удержаться на месте даже на крутых восходящих уклонах. При необходимости резкого замедления водитель по-прежнему может использовать традиционную педаль тормоза.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», японцы не исключают возможность вывода электромобиля на российский рынок. Но когда именно Leaf появится у официальных дилеров — пока неизвестно.

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6 сентября 2017
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