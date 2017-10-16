Названы десять автомобилей, разочаровавших своих владельцев

Так, список автомобилей, разочаровывающих владельцев, возглавил седан Acura ILX — 59% опрошенных признались, что спустя некоторое время пожалели о покупке этой машины. Американцы пожаловались на плохую шумоизоляцию, вялую динамику и низкое качество лакокрасочного покрытия. Кроме того, в ТОП-10 оказался еще один седан «премиального» производителя Acura — RLX.

Примечательно, что в список попали сразу четыре автомобиля Nissan — пикап Frontier и хетчбэк Versa Note, а также представленные в том числе в нашей стране Sentra и Pathfinder. Американские автомобилисты также остались недовольны машинами Jeep Compass и Jeep Patriot, Infiniti Q50 и Dodge Dart.