Концепт Subaru срисовали с бронетранспортера

Вячеслав Василенко
Корреспондент портала «АвтоВзгляд» ознакомился с достижениями дизайнерской и конструкторской школы компании Subaru, посетив ее стенд на Токийском автосалоне, и ушел, исполненный изумления.
Вячеслав Василенко

На Токийском автосалоне, открывшем свои двери для прессы, компания Subaru продемонстрировала «туристическую» версию своего самого маленького в линейке кроссовера — модель XV в исполнении Adventure. От стандартной версии его отличают лишь внедорожные покрышки, защитный пластиковый обвес и «курятник на крыше» — палатка, в которой, теоретически, кто-то из будущих владельцев авто захочет провести ночь.

Возможно, на каких-то рынках кто-то и купит такую машину. В России стать обладателем этой диковины захочет разве что эксцентричный автоколлекционер. Поскольку спрос на Subaru XV в нашей стране находится, по сути, на символическом уровне — за 5 месяцев 2017 года, с момента старта продаж в мае приобрести такую модель захотели лишь 160 человек.

Вячеслав Василенко

Гвоздем же фирменной экспозиции Subaru в Токио стал концепт-кар под названием Viziv Performance Concept. Считается, что он олицетворяет представления Subaru о будущем дизайне всей модельной линейки авто бренда.

Надо признать, что данный макет четырехколесного транспортного средства вызывает у россиянина даже некую симпатию к своим формам. Причем, не исключено, что вызвано это нежное чувство неуловимым сходством дизайна Viziv с классическим профилем отечественной боевой машины пехоты — БМП-2.

кроссоверы, автосалоны
25 октября 2017
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