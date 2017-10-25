Концепт Subaru срисовали с бронетранспортера

На Токийском автосалоне, открывшем свои двери для прессы, компания Subaru продемонстрировала «туристическую» версию своего самого маленького в линейке кроссовера — модель XV в исполнении Adventure. От стандартной версии его отличают лишь внедорожные покрышки, защитный пластиковый обвес и «курятник на крыше» — палатка, в которой, теоретически, кто-то из будущих владельцев авто захочет провести ночь.

Возможно, на каких-то рынках кто-то и купит такую машину. В России стать обладателем этой диковины захочет разве что эксцентричный автоколлекционер. Поскольку спрос на Subaru XV в нашей стране находится, по сути, на символическом уровне — за 5 месяцев 2017 года, с момента старта продаж в мае приобрести такую модель захотели лишь 160 человек.