Почему автомобильный рынок продолжает расти

Если перевести проценты в живые машины, то за второй осенний месяц было продано 148 597 единиц легковых и легких коммерческих ТС против 126 705 штук, реализованных годом ранее. По этому поводу председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил следующее:

— Конечно, размер сегодняшнего рынка далек от рекорда, достигнутого в том (2012 — прим. ред.) году. Однако радует то, что при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году.

Другими словами, рост — это замечательно. Однако в целом продажи как были на уровне плинтуса в начале года, так примерно там же и остались, если сравнивать с более-менее спокойными временами.

За период с января по октябрь текущего года в России было реализовано 1 277 938 автомобилей. А, например, не в самый удачный 2015-й за тот же период — 1 322 681 легковушки. Если наши соотечественники поднапрягутся, то с некоторой долей вероятности они помогут автопрому к декабрю вскарабкаться на тот же уровень в 1600 тысяч машин, до которого тот доблестно грохнулся два года назад, и на котором уже бывал в 2007-м. Но и такое достижение будет весьма сомнительным — ведь в упомянутый г-ном Шрайбером предкризисный 2012-й было продано 2 935 111 автомобилей.