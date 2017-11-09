Почему автомобильный рынок продолжает расти

Фото: bengaliclicker.com
Авторынок России растет уже восемь месяцев подряд. В октябре в нашей стране было продано легковых и легких коммерческих автомобилей на 17,3% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Эдуард Раскин

Если перевести проценты в живые машины, то за второй осенний месяц было продано 148 597 единиц легковых и легких коммерческих ТС против 126 705 штук, реализованных годом ранее. По этому поводу председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил следующее:

— Конечно, размер сегодняшнего рынка далек от рекорда, достигнутого в том (2012 — прим. ред.) году. Однако радует то, что при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году.

Другими словами, рост — это замечательно. Однако в целом продажи как были на уровне плинтуса в начале года, так примерно там же и остались, если сравнивать с более-менее спокойными временами.

За период с января по октябрь текущего года в России было реализовано 1 277 938 автомобилей. А, например, не в самый удачный 2015-й за тот же период — 1 322 681 легковушки. Если наши соотечественники поднапрягутся, то с некоторой долей вероятности они помогут автопрому к декабрю вскарабкаться на тот же уровень в 1600 тысяч машин, до которого тот доблестно грохнулся два года назад, и на котором уже бывал в 2007-м. Но и такое достижение будет весьма сомнительным — ведь в упомянутый г-ном Шрайбером предкризисный 2012-й было продано 2 935 111 автомобилей.

Фото: mashintop.ru

В такой ситуации почему бы рынку и не расти? Это сродни тому прогрессу, какой продемонстрировал в октябре Chrysler, увеличив продажи на 100% — ему понадобилось всего-навсего вместо одной машины продать две. Или, к примеру, Genesis, подросший аж на 718%: объем реализации «премиальной» корейской марки вырос с 11 до 90 экземпляров.

Вся динамика российского рынка в целом пока определяется по большей части именно запредельно низкой прошлогодней базой, но не только ей. Второй (и, вероятно, последний) стимул у отечественного покупателя нести деньги автодилерам — полное отсутствие оптимизма в плане коренного улучшения экономической ситуации в стране в ближайшее время. В общем, грустно, девицы.

Тем не менее, подведем еще кое-какие итоги продаж за октябрь. Первое место среди марок заняла LADA с 28 638 машинами и 23% роста. Вторая строчка у KIA — 17 407 штук и 16%. Третье место у Hyundai, пристроившего 15 712 автомобилей и поднявшегося на 11%. За ними следуют Renault и Volkswagen реализовавшие соответственно 13 036 и 8 014 автомобилей и также вышедшие в плюс.

Среди моделей лидирует KIA Rio — ее приобрели 8779 человек. На втором месте — LADA Granta, на третьем — Vesta. В пятерку лучших вошли также Hyundai Creta и Solaris.

автопродажи, авторынок, производители, кризис, производство
9 ноября 2017
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