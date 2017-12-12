Как Mercedes в России поиздевался над BMW, Audi и Lexus

Помните, как в прошлом году «мерседесовцы» организовали бесплатную парковку в столичном аэропорту Шереметьево для всех владельцев Mercedes, а также BMW и Audi? Тем самым косвенно подстегнув своих соперников, которые, впрочем, изначально сами и спровоцировали аукцион неслыханной щедрости. Точнее, спровоцировала только баварская марка, подарившая обладателям своих машин бесплатный проезд по платному участку трассы М11 в период летних отпусков. Представители «колец» из-за отсутствия то ли бюджета, то ли креатива решили не заморачиваться и вовсе.

На сей раз в российском офисе Daimler решили презентовать каждому, кто приехал на парковку аэропорта Шереметьево в период с 22 по 31 декабря не только на Mercedes-Benz, но еще и BMW, Audi и Lexus универсальный чехол на чемодан. Согласитесь: мелочь, а приятно. Но куда более приятной сейчас оказалась эта новость даже не для владельцев автомобилей упомянутых марок, а для представителей самих марок. В особенности для японской Lexus, которую — надо же! — авторитетный немецкий бренд признал премиальной. Наши искренние аплодисменты «тойотовцам» — вы своего добились.