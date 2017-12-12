Минпромторг уточнил, на сколько именно поднимутся цены на автомобили

В переданном «Интерфаксом» сообщении министерства подтверждается, что в правительство РФ действительно внесен проект постановления, предусматривающий индексацию размера утилизационного сбора на транспортные средства.
Представитель Минпромторга заметил при этом:
— Индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Среднезвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15—17,5%.
Естественно, что в министерстве, честно округляя глаза, заверяют: потребителей эта индексация никоим образом не коснется, так как она не приведет к увеличению стоимости производимых в РФ машин. Ведь затраты на утилизацию для локализованных автостроителей косвенным образом покрывает государство. В 2018—2020 годах на поддержку автомобильной промышленности запланировано выделять более 125 млрд. рублей ежегодно. Больше того, Минпромторг считает, что с учетом принимаемых мер поддержки им прогнозируется рост отечественного авторынка.