Минпромторг уточнил, на сколько именно поднимутся цены на автомобили

Хотелось бы полностью и с душевным восторгом разделить уверенность чиновников в безболезненности предлагаемого повышения величины утилизационного сбора. Однако же, горький опыт подсказывает другое. Как только правительство начинает уверять граждан, что повышения цен не будет, то надо тут же готовиться к скорому и неотвратимому повышению цен. Примета такая, народная.

Кроме того, в январе-феврале по любому произойдет массовое сезонное переписывание прайсов — в сторону повышения, естественно. Обычно оно составляет 3—5% в зависимости от аппетитов конкретного производителя. Но с такой мазой, какую услужливо предоставляет Минпромторг, не грех замахнуться и на что-то посущественнее, причем абсолютно на ровном месте

Если бы государственные компенсации утилизационного сбора производились конкретно на эту цель, то и тогда ушлые автомобилестроители сумели бы объяснить повышение цен. А когда все происходит, как у нас, окольными неведомыми путями, так тут уж сам бог велел поплакаться на тяжелую жизнь и запустить руку поглубже в карман доверчивого обывателя.