Минпромторг уточнил, на сколько именно поднимутся цены на автомобили

Фото: www.thebalance.com
Озадаченный развернувшейся в прессе кампанией по запугиванию населения грядущим повышением цен на авто, Минпромторг поспешил сделать по этому поводу заявление. Согласно уверениям чиновников, средневзвешенный размер утилизационного сбора не превысит 17,5%.
Эдуард Раскин

В переданном «Интерфаксом» сообщении министерства подтверждается, что в правительство РФ действительно внесен проект постановления, предусматривающий индексацию размера утилизационного сбора на транспортные средства.

Представитель Минпромторга заметил при этом:

— Индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Среднезвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15—17,5%.

Естественно, что в министерстве, честно округляя глаза, заверяют: потребителей эта индексация никоим образом не коснется, так как она не приведет к увеличению стоимости производимых в РФ машин. Ведь затраты на утилизацию для локализованных автостроителей косвенным образом покрывает государство. В 2018—2020 годах на поддержку автомобильной промышленности запланировано выделять более 125 млрд. рублей ежегодно. Больше того, Минпромторг считает, что с учетом принимаемых мер поддержки им прогнозируется рост отечественного авторынка.

Фото: LADA

Хотелось бы полностью и с душевным восторгом разделить уверенность чиновников в безболезненности предлагаемого повышения величины утилизационного сбора. Однако же, горький опыт подсказывает другое. Как только правительство начинает уверять граждан, что повышения цен не будет, то надо тут же готовиться к скорому и неотвратимому повышению цен. Примета такая, народная.

Кроме того, в январе-феврале по любому произойдет массовое сезонное переписывание прайсов — в сторону повышения, естественно. Обычно оно составляет 3—5% в зависимости от аппетитов конкретного производителя. Но с такой мазой, какую услужливо предоставляет Минпромторг, не грех замахнуться и на что-то посущественнее, причем абсолютно на ровном месте

Если бы государственные компенсации утилизационного сбора производились конкретно на эту цель, то и тогда ушлые автомобилестроители сумели бы объяснить повышение цен. А когда все происходит, как у нас, окольными неведомыми путями, так тут уж сам бог велел поплакаться на тяжелую жизнь и запустить руку поглубже в карман доверчивого обывателя.

автоправо, автопродажи, авторынок, производители, производство, транспортный налог, автосалоны
12 декабря 2017
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