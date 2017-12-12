«Заряженный» Mercedes-AMG CLS 63 снимают с производства

Фото: www.netcarshow.com
Mercedes-Benz CLS новой генерации, премьера которого состоялась в конце ноября, лишится «заряженных» AMG-модификаций с индексом «63». Эту нишу займет абсолютно новая четырехдверка, которая пополнит модельный ряд штутгратской марки в 2019 году.
Виктория Базылева

Премьера Mercedes-Benz CLS третьего поколения состоялась на Лос-Анджелесском автосалоне в конце ноября. Купеобразный седан обзавелся новыми шестицилиндровыми моторами, автопилотом, а также мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым дисплеем и модулем 4G.

В продаже новинка появится в марте следующего года, а вот ее AMG-версии «63» и «63 S» выпускаться больше не будут. Эту информацию изданию Automotive News подтвердил Тобиас Моэрс, глава Mercedes-AMG. Тем не менее «заряженная» модификация у седана все же появится.

Mercedes-Benz AMG GT Concept. Фото: www.netcarshow.com

CLS в AMG-исполнении получит новый индекс «53». Уже известно, что новинку оснастят трехлитровым шестицилиндровым мотором мощностью порядка 430 л. с. Более подробную информацию представители компании раскроют в январе на автосалоне в Детройте во время премьеры нового «горячего» седана.

Тобиас Моэрс также рассказал нашим зарубежным коллегам, что в 2019 году подразделение Mercedes-AMG выпустит совершенно новый GT, который составит серьезную конкуренцию Porsche 911 Carrera GTS. Эта машина, напомним, уже не раз была замечена на тестовых испытаниях.

Концептуальный Mercedes-AMG GT презентовали на Женевском моторшоу в марте нынешнего года. В основу седана легла модульная платформа MRA, на которой также построены С- и Е-Класс. Автомобиль укомплектовали 805-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой вошли четырехлитровый V8 с двойным наддувом и электромотор.

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12 декабря 2017
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