«Заряженный» Mercedes-AMG CLS 63 снимают с производства

Премьера Mercedes-Benz CLS третьего поколения состоялась на Лос-Анджелесском автосалоне в конце ноября. Купеобразный седан обзавелся новыми шестицилиндровыми моторами, автопилотом, а также мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым дисплеем и модулем 4G.
В продаже новинка появится в марте следующего года, а вот ее AMG-версии «63» и «63 S» выпускаться больше не будут. Эту информацию изданию Automotive News подтвердил Тобиас Моэрс, глава Mercedes-AMG. Тем не менее «заряженная» модификация у седана все же появится.