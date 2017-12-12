«Заряженный» Mercedes-AMG CLS 63 снимают с производства

CLS в AMG-исполнении получит новый индекс «53». Уже известно, что новинку оснастят трехлитровым шестицилиндровым мотором мощностью порядка 430 л. с. Более подробную информацию представители компании раскроют в январе на автосалоне в Детройте во время премьеры нового «горячего» седана.

Тобиас Моэрс также рассказал нашим зарубежным коллегам, что в 2019 году подразделение Mercedes-AMG выпустит совершенно новый GT, который составит серьезную конкуренцию Porsche 911 Carrera GTS. Эта машина, напомним, уже не раз была замечена на тестовых испытаниях.

Концептуальный Mercedes-AMG GT презентовали на Женевском моторшоу в марте нынешнего года. В основу седана легла модульная платформа MRA, на которой также построены С- и Е-Класс. Автомобиль укомплектовали 805-сильной гибридной силовой установкой, в состав которой вошли четырехлитровый V8 с двойным наддувом и электромотор.