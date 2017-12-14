Денег автопрому дадут, но не много и не туда

За счет дополнительных 9,5 млрд. рублей, если таковые все-таки удастся добыть из недр Резервного фонда, будут развиваться также вышеперечисленные адресные программы и льготный лизинг. Тем оптимистам, которые ожидают роста рынка именно из-за этого последнего направления, придется убавить свои ожидания: всего на автокредиты и лизинг планируется направить каких-то 16 млрд. рублей вместо 27,5 млрд., без особого эффекта потраченных в 2017 году.

Не забыли в правительстве и о политике локализации автомобильного производства. На компенсацию уплаты утилизационного сбора тем концернам, которые будут соответствовать его требованиям, в 2018 году Россия потратит 100 млрд. рублей. Другими словами, за обход правил ВТО, куда страну втащили буквально за вихор, не взирая ни на какие протесты перепуганных экономистов, платить придется куда дороже, чем за непосредственную стимуляцию спроса на продукцию автопрома.

Кстати сказать, во вновь заключаемые с производителями специальные инвестиционные контракты (СПИКи) Минпромторг, со слов того дже Мантурова, намеревается добавить еще одно обязательное условие: для получения компенсаций и участия в программах господдержки не менее 20% производимой в нашей стране продукции должно уходить на экспорт.

Ну, спасибо, что не 100% — а то нам самим ничего не останется при нынешней-то недонасыщенности рынка зарубежных стран и колоссальном спросе там на отечественные товары.