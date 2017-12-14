Денег автопрому дадут, но не много и не туда

Фото: www.robotics.org
Господдержка российской автомобильной промышленности в 2018 году составит 35 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом субсидирование таким образом снизится практически вдвое — с 62,3 млрд. рублей. При этом эффективность распределения оставшихся средств вызывает определенные вопросы и у автопроизводителей, и у отраслевых экспертов.
Эдуард Раскин

На самом деле, пока даже объявленная сумма субсидий находится под вопросом. Как заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, государственная поддержка автопрома на 2018 год составит порядка 24 млрд. рублей, уже заложенных в бюджет. Оставшиеся деньги, возможно, будут выделены из резервного фонда.

Все средства уже распланированы. Так, 9 млрд. будут истрачены на расчеты с банками по льготному автокредитованию предыдущих лет, включая 2017 год, 2,5 млрд. предполагается направить на субсидирование производства автомобильного транспорта, работающего на газе. Далее, 1,5 млрд. вбухают в развитие крайне необходимых России электромобилей. Оставшиеся деньги пойдут на адресные программы, в том числе «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Свое дело», «Российский фермер» и «Российский тягач». Это точечная помощь рынку, которая дешевле обходится государству, но не очень сильно сказывается на реальном росте продаж.

Фото: www.sop-international.si

За счет дополнительных 9,5 млрд. рублей, если таковые все-таки удастся добыть из недр Резервного фонда, будут развиваться также вышеперечисленные адресные программы и льготный лизинг. Тем оптимистам, которые ожидают роста рынка именно из-за этого последнего направления, придется убавить свои ожидания: всего на автокредиты и лизинг планируется направить каких-то 16 млрд. рублей вместо 27,5 млрд., без особого эффекта потраченных в 2017 году.

Не забыли в правительстве и о политике локализации автомобильного производства. На компенсацию уплаты утилизационного сбора тем концернам, которые будут соответствовать его требованиям, в 2018 году Россия потратит 100 млрд. рублей. Другими словами, за обход правил ВТО, куда страну втащили буквально за вихор, не взирая ни на какие протесты перепуганных экономистов, платить придется куда дороже, чем за непосредственную стимуляцию спроса на продукцию автопрома.

Кстати сказать, во вновь заключаемые с производителями специальные инвестиционные контракты (СПИКи) Минпромторг, со слов того дже Мантурова, намеревается добавить еще одно обязательное условие: для получения компенсаций и участия в программах господдержки не менее 20% производимой в нашей стране продукции должно уходить на экспорт.

Ну, спасибо, что не 100% — а то нам самим ничего не останется при нынешней-то недонасыщенности рынка зарубежных стран и колоссальном спросе там на отечественные товары.

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14 декабря 2017
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