Денег автопрому дадут, но не много и не туда

На самом деле, пока даже объявленная сумма субсидий находится под вопросом. Как заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров, государственная поддержка автопрома на 2018 год составит порядка 24 млрд. рублей, уже заложенных в бюджет. Оставшиеся деньги, возможно, будут выделены из резервного фонда.
Все средства уже распланированы. Так, 9 млрд. будут истрачены на расчеты с банками по льготному автокредитованию предыдущих лет, включая 2017 год, 2,5 млрд. предполагается направить на субсидирование производства автомобильного транспорта, работающего на газе. Далее, 1,5 млрд. вбухают в развитие крайне необходимых России электромобилей. Оставшиеся деньги пойдут на адресные программы, в том числе «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Свое дело», «Российский фермер» и «Российский тягач». Это точечная помощь рынку, которая дешевле обходится государству, но не очень сильно сказывается на реальном росте продаж.