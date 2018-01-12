ТОП-10 самых успешных автомобилей 2017 года

Фото: Toyota
Ушедший год подтвердил, что бешеной популярностью кроссоверы пользуются не только в нашей стране, всегда отличавшейся специфическими вкусами. Эта приязнь к автомобилям с высоким клиренсом и вместительным кузовом свойственна всему цивилизованному миру. При общем росте авторынка на 3% продажи представителей класса SUV в общей сложности увеличились на 12%! Но первые места в рейтинге для них пока все-таки недостижимы.
Эдуард Раскин

На первом месте располагается Toyota Corolla. По данным статистического портала focus2move.com ее купило 1 224 990 человек по всему миру. На вторую строку рейтинга неожиданно пробился брутальный пикап Ford F-Series, целиком и полностью обязанный своему невероятному успеху верным поклонникам-американцам, которые приобрели 1 076 551
«грузовичков». В тройку лидеров попал также европейский бестселлер Volkswagen Golf, реализованный к количестве 952 826 штук. Из этих машин, надо заметить, лишь Ford продемонстрировал положительную динамику по отношению к прошлому году, прибавив 8,7%. Продажи Corolla упали на 6,6%, — Golf 3,5%.

Четвертое место отдано порталом Honda Civic — его купили 819 005 человек. А вот пятым оказывается, наконец, самый продаваемый в мире кроссовер Toyota RAV4 с объемом реализации в 807 401 экземпляров.

Фото: Ford

Следом идут его одноклассники Honda CR-V с показателем в 748 048 автомобилей и Volkswagen Tiguan с 703 143 машинами. Восьмым оказался Ford Focus, который купили 671 923 автовладельцев, девятым — Chevrolet Silverado с 660 530, на последнем почетном месте — Volkswagen Polo 656 179.

Эксперты известной компании LMC Automotive не во всем согласны с информацией портала focus2move.com. Они поставили на вторую строку Honda Civic, на четвертое, пятое и шестое — Toyota RAV4, Honda CR-V и F-Series. А на десятом месте у них значится Toyota Camry.

Надо заметить, что самый лучший рост продемонстрировали Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Это неудивительно — с 2013 года объемы продаж кроссоверов увеличились в мире на 87%, при этом у остальных типов легковых автомобилей они упали на 8%.

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12 января 2018
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