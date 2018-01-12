ТОП-10 самых успешных автомобилей 2017 года

На первом месте располагается Toyota Corolla. По данным статистического портала focus2move.com ее купило 1 224 990 человек по всему миру. На вторую строку рейтинга неожиданно пробился брутальный пикап Ford F-Series, целиком и полностью обязанный своему невероятному успеху верным поклонникам-американцам, которые приобрели 1 076 551

«грузовичков». В тройку лидеров попал также европейский бестселлер Volkswagen Golf, реализованный к количестве 952 826 штук. Из этих машин, надо заметить, лишь Ford продемонстрировал положительную динамику по отношению к прошлому году, прибавив 8,7%. Продажи Corolla упали на 6,6%, — Golf 3,5%.

Четвертое место отдано порталом Honda Civic — его купили 819 005 человек. А вот пятым оказывается, наконец, самый продаваемый в мире кроссовер Toyota RAV4 с объемом реализации в 807 401 экземпляров.