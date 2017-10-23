Десять самых популярных автомобилей Европы в 2017 году

Фото: www.carmagazine.co.uk
Чемпионом по продажам в странах Евросоюза и Восточной Европы с огромным отрывом от ближайшего преследователя стал Volkswagen Golf. В огромному сожалению, в России этот замечательный автомобиль больше не продается.
Вадим Устинов

За период с января по сентябрь основатель класса имени самого себя разошелся по данным портала focus2move.com тиражом в 413 756 экземпляров. За ним следует еще один автомобиль, который не представлен в России — Volkswagen Polo (естественно, хетчбэк, не путать с отечественным седаном). Их было продано 284 713 штук — на треть меньше. Третью позицию европокупатели обеспечили Renalut Clio, приобретя 275 664 машины. Надо заметить, что и эта модель нашему потребителю недоступна.

Четвертым по популярности оказался Nissan Qashqai с 222 594 авто — ура, наконец-то мы добрались до чего-то такого, что можно увидеть в российских автосалонах! Пятую строчку занимает также вполне русифицированная Ford Fiesta с результатом в 211 223 штуки.

Фото: Volkswagen

Далее в десятке места распределяются следующим образом: шестой — Volkswagen Tiguan, седьмая — Skoda Octavia, восьмой — Opel Corsa, девятый — Ford Focus и десятый — Opel Astra. Здесь примечательно, что серьезный рывок сделал «Тигуан», поднявшись сразу на 15 позиций — его продажи по отношению к девяти месяцам прошлого года выросли на 47,1%.

Абсолютно такой же результат — 47,1% роста продемонстрировала отечественная LADA Vesta. Правда, несмотря на впечатляющую динамику и помощь всего российского рынка, она смогла занять только 84 строку. Немного выше оказалась LADA Granta — на 69 месте.

Интересно, что ни одному электромобилю в топ-100 европейского рынка попасть не удалось — несмотря на истеричную пропаганду «экологически чистого» транспорта и впечатляющих налоговых и социальных льгот его владельцам. На последней строчке видим Range Rover Evoque c 48 618 проданными машинами. Следовательно, ни одна электромодель до этой планки не дотянула.

Так-то, господа политиканы. По выражению Стругацких, народ сер, но мудр.

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23 октября 2017
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