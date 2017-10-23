Десять самых популярных автомобилей Европы в 2017 году

За период с января по сентябрь основатель класса имени самого себя разошелся по данным портала focus2move.com тиражом в 413 756 экземпляров. За ним следует еще один автомобиль, который не представлен в России — Volkswagen Polo (естественно, хетчбэк, не путать с отечественным седаном). Их было продано 284 713 штук — на треть меньше. Третью позицию европокупатели обеспечили Renalut Clio, приобретя 275 664 машины. Надо заметить, что и эта модель нашему потребителю недоступна.

Четвертым по популярности оказался Nissan Qashqai с 222 594 авто — ура, наконец-то мы добрались до чего-то такого, что можно увидеть в российских автосалонах! Пятую строчку занимает также вполне русифицированная Ford Fiesta с результатом в 211 223 штуки.