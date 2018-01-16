Новые подробности о «заряженном» седане LADA Vesta Sport

Спортивная LADA Vesta Sport ранее уже была замечена фотошпионами на дорогах общего пользования. Некоторое представление об экстерьере новинки благодаря снимкам у нас имеется. Эксклюзивные 17-дюймовые колесные диски, красные наклейки, подчеркивающие выштамповки по бокам, крупная надпись «Sport» в нижней части задней двери… А вот что же из себя представляет интерьер «горячей» Vesta, мы пока не знаем — сфотографировать салон тестового седана не удалось.
По предварительным данным, машину оснастят новыми сиденьями с улучшенной боковой поддержкой, контрастной прострочкой и эмблемами «Vesta Sport». Кроме того, как стало известно, автомобиль укомплектуют черным блоком освещения с модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Как правило, автопроизводители заказывают у поставщиков панели в цвет обшивки потолка. И зная, что это устройство в спортивной «Весте» будет черным, можно предложить, что ее интерьер оформят в том же цвете.
Под капотом Vesta Sport «поселится», вероятнее всего, 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, форсированный со 122 до 149 л. с. Кроме того, появится модификация с 1,6-литровым двигателем, заимствованным у LADA Kalina NFR. Правда, для «Весты» этот агрегат «разозлят» до 140 сил.
Когда начнутся продажи вазовского «спорткара» — пока неизвестно. По неподтвержденным данным, серийное производство Vesta Sport стартует в первом квартале нынешнего года. Соответственно, первые машины могут поступить в шоу-румы уже весной-летом.