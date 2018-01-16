Новые подробности о «заряженном» седане LADA Vesta Sport

По предварительным данным, машину оснастят новыми сиденьями с улучшенной боковой поддержкой, контрастной прострочкой и эмблемами «Vesta Sport». Кроме того, как стало известно, автомобиль укомплектуют черным блоком освещения с модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Как правило, автопроизводители заказывают у поставщиков панели в цвет обшивки потолка. И зная, что это устройство в спортивной «Весте» будет черным, можно предложить, что ее интерьер оформят в том же цвете.

Под капотом Vesta Sport «поселится», вероятнее всего, 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, форсированный со 122 до 149 л. с. Кроме того, появится модификация с 1,6-литровым двигателем, заимствованным у LADA Kalina NFR. Правда, для «Весты» этот агрегат «разозлят» до 140 сил.

Когда начнутся продажи вазовского «спорткара» — пока неизвестно. По неподтвержденным данным, серийное производство Vesta Sport стартует в первом квартале нынешнего года. Соответственно, первые машины могут поступить в шоу-румы уже весной-летом.