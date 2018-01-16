Новые подробности о «заряженном» седане LADA Vesta Sport

Фото: www.topgear.nl
На сайте компании «ЛайтТек плюс», специализирующейся на выпуске светотехнических приборов для автомобилей, появился «Блок освещения салона 2180» черного цвета, предназначенный для LADA Vesta Sport. Исходя из этого можно предположить, что «заряженный» седан получит темную обшивку потолка.
Виктория Базылева

Спортивная LADA Vesta Sport ранее уже была замечена фотошпионами на дорогах общего пользования. Некоторое представление об экстерьере новинки благодаря снимкам у нас имеется. Эксклюзивные 17-дюймовые колесные диски, красные наклейки, подчеркивающие выштамповки по бокам, крупная надпись «Sport» в нижней части задней двери… А вот что же из себя представляет интерьер «горячей» Vesta, мы пока не знаем — сфотографировать салон тестового седана не удалось.

Фото: vk.com/rcinews

По предварительным данным, машину оснастят новыми сиденьями с улучшенной боковой поддержкой, контрастной прострочкой и эмблемами «Vesta Sport». Кроме того, как стало известно, автомобиль укомплектуют черным блоком освещения с модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Как правило, автопроизводители заказывают у поставщиков панели в цвет обшивки потолка. И зная, что это устройство в спортивной «Весте» будет черным, можно предложить, что ее интерьер оформят в том же цвете.

Под капотом Vesta Sport «поселится», вероятнее всего, 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179, форсированный со 122 до 149 л. с. Кроме того, появится модификация с 1,6-литровым двигателем, заимствованным у LADA Kalina NFR. Правда, для «Весты» этот агрегат «разозлят» до 140 сил.

Когда начнутся продажи вазовского «спорткара» — пока неизвестно. По неподтвержденным данным, серийное производство Vesta Sport стартует в первом квартале нынешнего года. Соответственно, первые машины могут поступить в шоу-румы уже весной-летом.

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16 января 2018
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