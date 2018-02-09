Опубликованы рендерные изображения седана Mercedes-Benz A-класса

Фото: www.motor1.com
На просторах интернета появились очередные рендерные изображения Mercedes-Benz A-класса в кузове седан. Ожидается, что публичная премьера новинки состоится в ближайшие несколько месяцев. Но будет ли продаваться четырехдверка в нашей стране — пока неизвестно.
Виктория Базылева

Автомобили Mercedes-Benz пользуется высоким спросом по всему миру. Согласно данным портала focus2move, по итогам прошлого года штутгартская марка вошла в ТОП-10 самых популярных брендов, реализовав свыше 2,5 млн. машин.

Останавливаться на достигнутом в компании не намерены — напротив, они планируют расширять свой модельный ряд, занимая все возможные ниши. Не так давно на рынок вышел пикап X-класса, в обозримом будущем стартуют и продажи нового кроссовера GLB. Кроме того, производитель выводит A-класс в кузове седан — для тех, кому не по карману старший CLA.

Фото: www.motor1.com

Независимые дизайнеры Motor1 опубликовали рендерные изображения, демонстрирующие, как может выглядеть новинка. По мнению авторов иллюстраций, переднюю часть для нее позаимствуют у хетчбэка A-класса, а заднюю — у концептуального A Sedan, представленного в прошлом году.

Предполагается, что в «бюджетной» четырехдверке высокие пассажиры второго ряда будут чувствовать себя комфортнее, нежели в CLA. Да и багажник, судя по всему, А-класс получит более вместительный.

Ожидается, что седан, ориентированный на американский авторынок, укомплектуют 1,4-литровым 163-сильным мотором. Кроме того, в продажу поступит модификация с более мощным двухлитровым двигателем в 224 л. с. Какие агрегаты достанутся машине для России, если она вообще до нас доберется, пока неизвестно. В шоу-румы дилеров США, кстати, седаны поступят во второй половине нынешнего года.

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9 февраля 2018
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