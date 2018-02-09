Опубликованы рендерные изображения седана Mercedes-Benz A-класса

Автомобили Mercedes-Benz пользуется высоким спросом по всему миру. Согласно данным портала focus2move, по итогам прошлого года штутгартская марка вошла в ТОП-10 самых популярных брендов, реализовав свыше 2,5 млн. машин.
Останавливаться на достигнутом в компании не намерены — напротив, они планируют расширять свой модельный ряд, занимая все возможные ниши. Не так давно на рынок вышел пикап X-класса, в обозримом будущем стартуют и продажи нового кроссовера GLB. Кроме того, производитель выводит A-класс в кузове седан — для тех, кому не по карману старший CLA.