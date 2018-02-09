Опубликованы рендерные изображения седана Mercedes-Benz A-класса

Независимые дизайнеры Motor1 опубликовали рендерные изображения, демонстрирующие, как может выглядеть новинка. По мнению авторов иллюстраций, переднюю часть для нее позаимствуют у хетчбэка A-класса, а заднюю — у концептуального A Sedan, представленного в прошлом году.

Предполагается, что в «бюджетной» четырехдверке высокие пассажиры второго ряда будут чувствовать себя комфортнее, нежели в CLA. Да и багажник, судя по всему, А-класс получит более вместительный.

Ожидается, что седан, ориентированный на американский авторынок, укомплектуют 1,4-литровым 163-сильным мотором. Кроме того, в продажу поступит модификация с более мощным двухлитровым двигателем в 224 л. с. Какие агрегаты достанутся машине для России, если она вообще до нас доберется, пока неизвестно. В шоу-румы дилеров США, кстати, седаны поступят во второй половине нынешнего года.