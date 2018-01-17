Какой штраф предусмотрен за езду с открытым багажником

Чаще всего с открытым багажником приходится ехать, когда необходимо перевезти какой-то крупный или негабаритный груз. Так случается во время переезда из одного места жительства в другое или, скажем, после посещения мебельного магазина. Редко, но бывает. В этом случае крышка или дверь багажника, разумеется, не болтается, водитель старается ее закрепить. Однако хлопающая дверь или крышка багажного отсека — не единственная проблема, которая может подстерегать его в дороге. Вопросы могут возникнуть у попавшегося на пути инспектора ДПС. Дело в том, что в ПДД не содержится прямого запрета на езду с открытым багажником.

Зато они оговаривают условия, в которых перевозится груз. Пункт 23.3 Правил говорит, что перевозка груза допускается при следующих условиях: он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства, не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой.

А пункт 23.4 ПДД требует, чтобы груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.