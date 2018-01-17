Какой штраф предусмотрен за езду с открытым багажником

Многим водителям иногда приходится отправляться в путь с поднятой крышкой багажника или распахнутой пятой дверью — в случае универсала или хетчбэка. Мало кто из них подозревает, что подобная поездка может обернуться штрафом.
Евгений Банько

Чаще всего с открытым багажником приходится ехать, когда необходимо перевезти какой-то крупный или негабаритный груз. Так случается во время переезда из одного места жительства в другое или, скажем, после посещения мебельного магазина. Редко, но бывает. В этом случае крышка или дверь багажника, разумеется, не болтается, водитель старается ее закрепить. Однако хлопающая дверь или крышка багажного отсека — не единственная проблема, которая может подстерегать его в дороге. Вопросы могут возникнуть у попавшегося на пути инспектора ДПС. Дело в том, что в ПДД не содержится прямого запрета на езду с открытым багажником.

Зато они оговаривают условия, в которых перевозится груз. Пункт 23.3 Правил говорит, что перевозка груза допускается при следующих условиях: он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства, не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой.

А пункт 23.4 ПДД требует, чтобы груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

mashintop.ru

За нарушение этих правил придорожная полиция может выписать штраф в размере 500 рублей по статье 12.21 КоАП. Стоит иметь в виду, что это положение Кодекса будет не единственным поводом для гаишника заинтересоваться машиной с распахнутой задней дверью или багажником. В КоАП есть еще одна подходящая для рассматриваемого случая статейка. Если крышка сильно распахнута и номер сзади не видно, то это нарушение части 1 ст.12.2 — «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками».

Дело в том, что места установки госномеров на некоторых машинах расположены на крышках багажника или на задних дверях — в случае кузова хетчбэк, универсал или кроссовер (внедорожник). И когда мы едем с задранной ввысь крышкой багажника или распахнутой вбок дверью получается, что задний номерной знак оказывается нечитаем. За это — получите 500 рублей штрафа.

В подобной ситуации радует лишь то, что сотрудник ДПС может «докопаться» до нарушений перевозки груза или заинтересоваться нечитаемостью госномера только когда ему совсем уж нечего делать. Раз нарушение «не тянет» на статью, предусматривающую лишение водительского удостоверения или эвакуацию машины на штрафстоянку, то возиться с ним ему не особо интересно.

штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
17 января 2018
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