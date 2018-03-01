Опубликован рейтинг надежности бюджетных седанов-2018

farm6.static.flickr.com
Новая машина тоже может стать причиной технических неприятностей для своего хозяина. Немецкие СМИ публикуют рейтинг надежности надежности машин возрастом 2—3 года, в котором мы нашли много бюджетных моделей, продающихся на отечественном рынке.
Максим Строкер

Обязательное ТО в Германии — дело серьезное, в отличии от его российской пародии, еще с советских времен напрочь дискредитировавшей саму идею технического осмотра. Немцы, в отличии от нас, к техосмотру подходят серьезно. В Германии при техосмотре проверяется и учитывается все, вплоть до мельчайших очагов ржавчины на кузове, не говоря уж о состоянии всех узлов и систем авто. То есть, в там, в отличии от России, имеется хоть какой-то практический смысл в подобной процедуре. А благодаря немецкой педантичности мы можем получить исчерпывающую картину надежности любых марок машин, одновременно представленных на рынках Германии и России.

Организации, входящие в состав одного из крупнейших немецких «операторов техосмотра» — TUV, ежегодно проверяют миллионы машин. По этой причине статистика поломок машин всевозможных моделей и марок, колесящих по Германии, ежегодно собираемая этим объединением, вполне может претендовать на полную объективность и достоверность. В начале года германские автомобильные СМИ опубликовали самые актуальные данные в этой области в TUV-Report 2018. Мы обнаружили в них, в том числе, и ряд моделей небольших доступных и массовых седанов, которые представлены как на немецком, так и на российском рынке.

Основываясь на данных о них в TUV-Report 2018, мы решили выяснить: какие свежие (возрастом 2—3 года) модели из их числа доставят меньше технических проблем владельцу, а какие — больше. Проанализировав полный список, обнародованный TUV мы узнали следующее. Наиболее надежной моделью седана в сегменте небольших доступных седанов оказался KIA Rio. Лишь 5,3% таких машин в возрастной категории «до 3-х лет» получили какие-либо замечания при проверке со стороны TUV. На втором месте, с минимальным отрывом от результата лидера идет Ford Focus c 5,8% авто с какими-либо неполадками.

Чуть больше замечаний, согласно TUV-Report 2018, получили машины Skoda. Сразу две чешские модели, Rapid и Octavia, продемонстрировали одинаковый результат — по 6,7% авто с поломками в первые годы жизни. Далее, немцы заявляют, что к 7,1% «свежих» KIA Seed возникали какие-либо вопросы по технической части. Но больше всего, как показал TUV-Report 2018 «отличилась» машина, пользующаяся в России репутацией крепкой бюджетной иномарки — Dacia Logan, выпускаемая у нас под маркой Renault Logan. Немцы выявили технические проблемы у 12,1% «логанов» возрастом 2—3 года!

автопродажи, авторынок, автозаводы, бюджетные авто
1 марта 2018
1192

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы