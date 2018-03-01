Опубликован рейтинг надежности бюджетных седанов-2018

Обязательное ТО в Германии — дело серьезное, в отличии от его российской пародии, еще с советских времен напрочь дискредитировавшей саму идею технического осмотра. Немцы, в отличии от нас, к техосмотру подходят серьезно. В Германии при техосмотре проверяется и учитывается все, вплоть до мельчайших очагов ржавчины на кузове, не говоря уж о состоянии всех узлов и систем авто. То есть, в там, в отличии от России, имеется хоть какой-то практический смысл в подобной процедуре. А благодаря немецкой педантичности мы можем получить исчерпывающую картину надежности любых марок машин, одновременно представленных на рынках Германии и России.

Организации, входящие в состав одного из крупнейших немецких «операторов техосмотра» — TUV, ежегодно проверяют миллионы машин. По этой причине статистика поломок машин всевозможных моделей и марок, колесящих по Германии, ежегодно собираемая этим объединением, вполне может претендовать на полную объективность и достоверность. В начале года германские автомобильные СМИ опубликовали самые актуальные данные в этой области в TUV-Report 2018. Мы обнаружили в них, в том числе, и ряд моделей небольших доступных и массовых седанов, которые представлены как на немецком, так и на российском рынке.