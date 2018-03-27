Новый Rolls-Royce Wraith: «падающие звезды» и ткань из нержавеющей стали

Фото: Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce представила особую серию купе Wraith, получившую название Luminary Collection. Автомобили выпустят ограниченным тиражом в 55 экземпляров, каждый из которых станет прекрасным дополнением любой частной коллекции.
Виктория Базылева

– Wraith Luminary — это потрясающий коллекционный автомобиль. Он отражает современный дух бренда Rolls-Royce, прогрессивный и новаторский, и демонстрирует виртуозное искусство ручной работы и подлинной роскоши. Этот автомобиль адресован визионерам, которые открывают новые высоты в своих областях, — отметил глава Rolls-Roycе Торстен Мюллер-Отвос.

Уникальный Wraith Luminary Collection окрашен в эксклюзивный темно-серый «Sunburst Grey». По словам представителей компании, этот оттенок с теплым медным переливом имитирует небо в предзакатный или предрассветный час. Вдоль кузова проходит контрастная рыжая линия. В этом же цвете оформлен и «ободок» в центральной части колесных дисков.

При отделке интерьера британцы применили благородный дуб из чешских лесов, отличающийся насыщенным оттенком и богатой зернистой структурой. В деревянные панели дизайнеры интегрировали иллюминацию — при нажатии специальной кнопки в салоне загораются 176 светодиодов.

Как и другие автомобили Rolls-Roycе, Wraith серии Luminary располагает удивительным «звездным небом» — потолком со светящимися оптоволоконными элементами. Но для купе особой версии разработчики доработали покрытие. На «небосводе» появилось восемь падающих звезд, которые поочередно зажигаются и гаснут над водительским креслом.

Все сиденья обиты кожей: передние — ярко-рыжей, задние — на выбор клиента — цвета ангтрацит или же светлой. Любопытно, что внутренние карманы дверей и центральный подлокотник покрыты инновационной фактурной тканью из нержавеющей стали. Материал соткан из тонких металлических нитей толщиной 0,08 мм — 0,19 мм в диаметре.

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27 марта 2018
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