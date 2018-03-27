Новый Rolls-Royce Wraith: «падающие звезды» и ткань из нержавеющей стали

– Wraith Luminary — это потрясающий коллекционный автомобиль. Он отражает современный дух бренда Rolls-Royce, прогрессивный и новаторский, и демонстрирует виртуозное искусство ручной работы и подлинной роскоши. Этот автомобиль адресован визионерам, которые открывают новые высоты в своих областях, — отметил глава Rolls-Roycе Торстен Мюллер-Отвос.

Уникальный Wraith Luminary Collection окрашен в эксклюзивный темно-серый «Sunburst Grey». По словам представителей компании, этот оттенок с теплым медным переливом имитирует небо в предзакатный или предрассветный час. Вдоль кузова проходит контрастная рыжая линия. В этом же цвете оформлен и «ободок» в центральной части колесных дисков.