Toyota будет вынуждена выпускать безликие коробки на колесах

Недавно Саймон Хамфрис, назначенный в прошлом месяце ответственным за дизайн марок Toyota и Lexus, изложил свой взгляд на будущее автопрома. Нельзя сказать, что этим заявлением он явил миру какое-то сверхъестественное откровение. Скорее, наоборот. В его словах прозвучала точка зрения, весьма распространенная в определенных кругах, числящих себя радикальными приверженцами прогресса. Портал Automotive News цитирует мэтра:

— С одной стороны, мы увидим эту оптимизированную (транспортную) систему, но с другой стороны, вы увидите и чистокровный гоночный автомобиль… Это будет решение, позволяющее удовлетворить запрос в эмоциональности, и в практичности. Так что, возможно, история заключается в том, что компромисс все больше будет исчезать.

Г-ну Хамфрису такое будущее кажется, похоже, весьма привлекательным, ну, на худой конец, вполне приемлемым. Наверное, он представляет себе грандиозную картину, где огромный парк электрических беспилотных шаттлов типа автобусов раз и навсегда избавляет людей от необходимости ежедневно крутить баранку личной машины.