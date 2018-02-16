Toyota будет вынуждена выпускать безликие коробки на колесах

Фото: www.motortrend.com
Сервисы по совместному использованию автомобилей не могут не изменить коренным образом вековую традицию пользования и владения транспортными средствами. Больше того, они в обязательном порядке отразятся и на деятельности самих производителей. Особенно безрадостными выглядят перспективы автомобилестроения, если при этом принимать всерьез суету вокруг электромобилей и беспилотников, подкрепленную солидным финансированием.
Эдуард Раскин

Недавно Саймон Хамфрис, назначенный в прошлом месяце ответственным за дизайн марок Toyota и Lexus, изложил свой взгляд на будущее автопрома. Нельзя сказать, что этим заявлением он явил миру какое-то сверхъестественное откровение. Скорее, наоборот. В его словах прозвучала точка зрения, весьма распространенная в определенных кругах, числящих себя радикальными приверженцами прогресса. Портал Automotive News цитирует мэтра:

— С одной стороны, мы увидим эту оптимизированную (транспортную) систему, но с другой стороны, вы увидите и чистокровный гоночный автомобиль… Это будет решение, позволяющее удовлетворить запрос в эмоциональности, и в практичности. Так что, возможно, история заключается в том, что компромисс все больше будет исчезать.

Г-ну Хамфрису такое будущее кажется, похоже, весьма привлекательным, ну, на худой конец, вполне приемлемым. Наверное, он представляет себе грандиозную картину, где огромный парк электрических беспилотных шаттлов типа автобусов раз и навсегда избавляет людей от необходимости ежедневно крутить баранку личной машины.

Фото: www.theverge.com

Хамфрис продолжает фантазировать о том, как автономность автомобилей будущего, наряду с развитием электрической тяги, изменит правила игры в области дизайна, поскольку устранит необходимость в рулевых колесах, двигателях, бензобаках и других традиционных деталях. Это-де откроет широчайшие горизонты в проектировании транспортных средств, сбросить оковы, мешающие свободному творчеству:

— В настоящий момент с дизайнерской точки зрения в основе машины лежит набор столетней давности: двигатель спереди, следом — водитель за рулем.

Не знаю как вас, а меня мечты шеф-дизайнера «Тойоты», при всем несомненном к ним уважении, откровенно пугают. Ведь если разобраться, то как будут люди жить в нарисованном им будущем? Во-первых, пользоваться некими транспортными средствами, максимально обезличенными, утилитарными, причем совместно. А для меня автомобиль — это такой же предмет заботы и любви, как, скажем, дом. В своей машине мне уютно и комфортно. А что предлагают прогрессоры? Да примерно вот что. Звонит к вам в дверь давно не мытый сосед в грязной одежке:

— Ты на работу? А я как раз с ночной смены. Пока ты там вкалываешь, я тут посплю в твоей кровати, приму ванну, выпью чашечку кофе. Естественно, не за бесплатно! Да, обои в гостиной сдеру и стены покрашу зеленой масляной краской — не обессудь, рисуночек не на мой вкус.

Фото: www.wired.com

Во-вторых, беспилотник. А если мне нравится рулить? Если это для меня не тяжкий изнурительный труд, как для г-на Хамфриса, но отдых, удовольствие? И я, может быть, не желаю, чтобы кучка доброхотов избавляла меня от этого замечательного времяпровождения. В-третьих, электродвигатель. Разве его убогое жужжание может заменить насыщенный звук, издаваемый двигателем внутреннего сгорания при нажатии на педаль газа? Или наслаждение, получаемое посредством оганов слуха, никак не котируется?

В-четвертых, рискуя навлечь на себя всеобщий гнев, скажу, что лично меня вполне устраивает такой порядок, когда спереди расположен мотор, за ним — руль, а за ним — я. И в пятых, что касается эмоциональных решений в виде дорогущих лакшери-каров, наличия которых в будущем шеф-дизайнер не отрицает, то вряд ли они будут по карману девяти десятым населения Земли.

Кстати, а где место самой компании Toyota в этом предельно утилизированном мире? Ведь она трудится как раз в том сегменте, который по прогнозам Саймона Хамфриса обречен на вымирание. А именно, производит недорогие, в меру комфортабельные автомобили для массового покупателя вроде Camry или Corolla, являющиеся квинтэссенцией того самого компромисса, судьба которого — исчезнуть. Может быть, Toyota переориентируется на изготовление пресловутых коробок на колесах, а Lexus — на суперлакшери? По крайней мере, это было бы логично с точки зрения нынешнего позиционирования брендов.

Однако сам Саймон Хамфрис ничего по этому поводу не сказал, а в российском офисе за него, естественно, отвечать не решились, ограничившись полушутливой репликой: «Локальный офис не комментирует направление дизайна будущего».

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17 февраля 2018
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